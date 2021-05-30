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    شبكة إم بي سي الإعلامية السعودية

    مصر... "المتحدة للخدمات الإعلامية" تعقد شراكة مع "إم بي سي" السعودية

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    أعلنت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المصرية، اليوم الأحد، عن توقيعها مذكرات تفاهم مع الشركة العربية ومجموعة "إم بي سي" السعودية.

    وأوضح مساعد رئيس "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، حسام صالح، أن "المذكرة الأولى مع الشركة العربية، وتعمل على تطوير إعلانات الـ"آوت دور"، مشيرا إلى أن تلك الصناعة في مصر كبيرة، وتحتاج إلى تحديث في البنية التحتية لها"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

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    المذكرة الثانية التي تم توقيعها اليوم الأحد، كانت مع مجموعة "إم بي سي" السعودية، وتعمل على 3 محاور، الأول هو محاربة القرصنة، إذ أكد حسام صالح أن "الأعمال التي ينتجها الجانب المصري أو السعودي دائما ما تتعرض للقرصنة، وشهدت الفترة الماضية جهودا عديدة لحماية الحقوق من القرصنة". وتابع أنه "في شهر رمضان 2021 بذلنا جهودا من كلا الجانبين في هذا الأمر، وأن محاربة القرصنة تحتاج للعديد من الجوانب الفنية، ونحن نتعاون مع "إم بي سي" لإعطائهم آليات كيفية الحماية من القرصنة".

    يتناول المحور الثاني من مذكرة التفاهم مع "إم بي سي" التعاون في إنتاج أعمال كبيرة ومشتركة، بحسب ما صرح به مساعد رئيس "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، حسام صالح.

    أما المحور الثالث من مذكرة التفاهم مع المجموعة السعودية، فتتعلق بشراء حقوق استغلال الإنتاج في "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

    وأوضح صالح أن جزء من الإنتاج للشركة المتحدة ستحصل عليه مجموعة "إم بي سي"، كما ستحصل على حقوق توزيعه خارج مصر.

    ونوه حسام صالح أن "الإخوة في المملكة العربية السعودية طلبوا توقيع الاتفاقيات في أقرب وقت"، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم أخرى مع جهات عدة.

    وتأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، اليوم الأحد، استكمالا للمؤتمر الصحفي الذي عقدته "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، أمس السبت، والذي عرضت فيه خططها لتطوير الإعلام المصري، ومنها إطلاق قناة إخبارية عالمية.

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    الكلمات الدلالية:
    إم بي سي, السعودية, مصر
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