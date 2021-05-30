حقيقة استئناف تصوير مسلسل "عالم موازي" للفنانة دنيا سمير غانم

وحسب صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية، نفى جمال، الأخبار المنتشرة عن تفكيرهم في تقديم المسلسل في 30 حلقة بدلا من 15، مؤكدا أن كل الأخبار غير صحيحة قائلا: "لم يتم مناقشة أي شيء يخص المسلسل من يوم إصابة فريق العمل بكورونا".

وطالب الجمهور بالدعاء بالرحمة للفنان سمير غانم وبالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنها تحتاج للدعاء لأنها لا تزال متعبة.

يذكر أن مسلسل "عالم موازي" كان من المقرر عرضه في رمضان 2021، لكن بعد إصابة فريق العمل بفيروس كورونا تم تأجيله، وهو من بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.