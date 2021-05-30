فنان مصري يكشف لأول مرة سببب غلق الهاتف في وجه عادل إمام... فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد حلاوة لأول مرة، ماذا فعل الفنان عادل أمام ليرعب الجماعات المتشددة، وأسباب غلق الهاتف في وجهه، مؤكدا أن له مكانة خاصة بالنسبة له على جميع المستويات.

وقال حلاوة، خلال استضافته عبر فضائية "الحدث اليوم": "سأحكي عن واقعة قام بها الفنان عادل إمام واشتركت معه فيها"، لافتا إلى أن "قسم علوم المسرح بجامعة حلوان كان يضم 3 تخصصات هي التمثيل والإخراج، والنقد والدراما، والديكور، ورئيس الجامعة ونائبه طالبا بتحويل المواد إلى نظرية فقط بسبب ميولهم المتشددة".

وأوضح أن "رئيس الجامعة طالب بإزالة التمثيل من القسم لأنه من وجهة نظره حرام، وثار صراع ما بيني وبين النواب ورئيس الجامعة، وحاولت إقناع رئيس الجامعة ونوابه بأن ما يفعله خاطئ، وخاصة مع دور الفن في قيام المجتمعات وتثبيت قيم إيجابية".

وأردف أحمد حلاوة: "رئيس الجامعة ونائبة أصروا على تحويل القسم أو إغلاقه، في مقابل إصراره على تقديم القسم للجانب العملي، والصراع معهم وصل إلى الصحافة".

وأشار إلى أن "الفنان عادل إمام قرأ عن المشكلة في الصحافة، وتلقيت اتصالا هاتفيا منه، وأول ما اتصل عليا بيقولي أنا عادل إمام قولتله هي ناقصة إقفل يا عم السكة، وقولت لنفسي عادل إمام أيه اللي هيتصل بأحمد حلاوة، ولم أصدق أن الزعيم هو الذي يحدثني هاتفيا، وطلب معرفة المشكلة ثم أخبرني أنه سيتدخل لحلها".

وتابع: "فوجئت بعد تدخل عادل إمام باتصال من مكتب رئيس الجامعة وطلب مني الحضور لشرب القهوة وقالي خليكوا زي ما أنتوا على الجانب العملي داخل القسم"، مختتما: "اكتشفت بعد ذلك أن الزعيم كلم ناس في السلطة الرئاسية وقالهم، هعمل مسيرة من الفنانين لجامعة حلوان، أوقفوا الراجل والناس دي عند حدهم".