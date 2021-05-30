بعد تدهور صحتها... إيمي سمير غانم توجه طلبا بشأن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، اليوم الأحد، طلبا إلى جمهورها بشأن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد تعافيها من فيروس "كورونا".

وقالت إيمي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، إنها وجهت طلبا إلى جمهورها للدعوة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلة: "اللهم اشفِ دلال عبدالعزيز فأنت أعلم بحالها.. اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها.. ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما.. يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل".

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وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية قال إن حالة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل المرضى.

وقال الإعلامي المصري، رامي رضوان، الأسبوع الماضي، إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التلفزيون.

وأضاف رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، مساء الثلاثاء الماضي، أن "حالة دلال عبدالعزيز لا تزال على وضعها، فهي تعافت فقط من فيروس كورونا، ولكن توابع المرض عديدة، وأشد وأشرس من فترة الإصابة بالفيروس".

وأصببت الفنانة دلال عبدالعزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.