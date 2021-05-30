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    ضجة عارمة على وسائل التواصل بسبب الخوخ

    إلى محبي الخوخ.. تعرفوا على أضرار الإفراط في تناوله

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    يعد الخوخ من الفواكه المحببة لكثيرين، غير أن الإفراط في تناوله يستدعي عددا من الأضرار التي ينبغي التعرف عليها لتجنبها.

    وبحسب "موقع الكونسلتو"، فإن الخوخ يحتوي على عناصر مختلفة بين فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة، وألياف غذائية ومغذيات نباتية.

    بطيخ
    © Fotolia / Satyrenko
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    ومع غنى الخوخ بهذه العناصر إلا أنه يسبب العديد من الأضرار إذا كان هناك إفراط في تناوله.

    أول الأضرار تتمثل في كون الخوخ غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين "أ" ومركبات أخرى مضادة للأكسدة، إلا أن الإفراط في أي شيء حتى ولو كان مفيدا يؤدي لنتائج عكسية، حيث يمكن أن يزيد المستوى العالي من مضادات الأكسدة في الجسم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، المختلفة كما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

    ففي دراسة أجريت في عام 2011، وجد أن جرعة عالية من فيتامين هـ يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 17%، وبالمثل في دراسة أخرى أجريت في عام 1996 وجد أن ارتفاع مستوى الريتينول وبيتا كاروتين -أحد أشكال فيتامين أ- يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 28%.

    أيضا فإن الإفراط في تناول الخوخ الغني بالبوتاسيوم يمكن أن يتسبب في انخفاض ضغط الدم بشكل خطير، ويؤدي إلى أعراض مثل التعب والدوخة والاكتئاب والرؤية الضبابية.

    كذلك فإن الإفراط في أكل الخوخ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لأن الأيونات غير المستقرة التي تتشكل أثناء عملية الأكسدة في الجسم، نظرًا لأنها غير مستقرة فإنها تسرق الإلكترونات من الجزيئات المجاورة وتسبب أضرارًا مؤكسدة لها، من خلال إتلاف خلايا الجسم السليمة، ولذا فإنها تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان المعدة.

    ومع غنى الخوخ بعنصر المغنيسيوم الفعال في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل الإسهال والغثيان والتعب وضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم ومشاكل في الجهاز التنفسي.

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