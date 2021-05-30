بشرى لمرضى السكري.. هذا المشروب يحقق فوائد كثيرة

أثبتت دراسات حديثة أن مشروب "الحلبة"، يساعد مرضى السكري في الكثير من المشاكل التي يواجهونها.

وبحسب "موقع الكونسلتو"، فإن بذور وأوراق وجذور الحلبة يتم استخدامها كتوابل من قبل البعض، وهي واحدة من أقدم النباتات المستخدمة طبيًا ولها جذور في كل من أنظمة الطب الهندية والصينية التقليدية.

وعن فوائدها لمرضى السكري فإن بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أظهرت وجود خصائص لـ 4 مركبات في الحلبة مضادة لمرض السكري، حيث تقلل امتصاص الجلوكوز المعوي، وتأخر إفراغ المعدة، وتحسن حساسية الأنسولين وعمله، وتقلل تركيزات البروتين الرابط للدهون.

وأثبتت دراسة أجريت عام 2017 على الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون مع 2% من مكملات بذور الحلبة الكاملة لمدة 16 أسبوعًا، أن هذه الفئران كان لديها تحمُّل أفضل للجلوكوز من غيرها.

وقد أثبتت الدراسات أن تناول الحلبة عموما يفيد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وانخفاض هرمون التستوستيرون والتهاب المفاصل.