"هنزل أشتري الطشت والجلابية"... أول تعليق من هالة صدقي بعد طلبها في بيت الطاعة

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على استدعاء زوجها سامح سامي لها في "بيت الطاعة" بعدما طلقها على الهواء مباشرة من أمريكا.

ونشرت الفنانة، على حسابها بموقع إنستغرام اليوم الإثنين، صورة من إنذار الدخول في الطاعة الذي تلقته على يد محضر.

وعلقت هالة صدقي بأسلوب ساخر قائلة: "خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line".

وأضافت: "أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها".

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وكان سامح سامي، زوج الفنانة المصرية، هالة صدقي، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية في المحاكم المصرية.

وتحدث سامح سامي، خلال تسجيل نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، الشهر الماضي وقال سامح في نهاية الفيديو، "بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق".

ولاحقا، اتهم سامي الفنانة بأنها ليست أم طفليهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما، بحسب "موقع مصراوي".