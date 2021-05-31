"لسنا حيوانات"... منى زكي تنتقد العنف الزوجي وتتحدث عن رد فعل غريب من زوجها بشأن "لعبة نيوتن"

كشفت الفنانة المصرية منى زكي، أمس الأحد، عن رد فعل غريب صدر من زوجها الفنان أحمد حلمي، أثناء متابعته مسلسلها التلفزيوني "لعبة نيوتن"، الذي عرض في شهر رمضان هذا العام.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، ومن تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، إن حلمي كان "يشدها من خدودها" أثناء متابعتهما لحلقات المسلسل في رمضان.

وأكدت منى زكي للبرنامج أن رد فعل أحمد حلمي "شد الخدود" هو علامة على سعادته ورضاه.

وأشارت إلى أن حلمي كان سعيدا جدا بمسلسلها "لعبة نيوتن"، وكان يتابع كل حلقاته، وكان منبهرا بأداء كل الممثلين المشاركين في بطولته.

"لست من أنصار الزواج"

من ناحية أخرى، شددت منى زكي لبرنامج "الحكاية" أن شخصية "هناء" التي جسدتها في مسلسل "لعبة نيوتن" لا تتشابه إطلاقا مع شخصيتها الحقيقية وأكدت: "أنا قاسية جدا على زوجي أحمد".

ولفتت إلى أن معلوماتها عن الطلاق حصلت عليها من مخرج المسلسل، تامر محسن، وقالت مازحة: "لست من أنصار الزواج".

"الحيوانات لا تفعل هذا"

عبرت منى زكي في برنامج "الحكاية" عن إعجابها بتسليط مسلسلها "لعبة نيوتن" الضوء على قضية الاغتصاب الزوجي.

وشددت أنه"ليس من حق الزوج أنه يعتدي على زوجته، ولليس هناك ديانة أو قانون يبيح فعل هذا".

واَوضحت "يجب أن يكون عند الفتاة ثقة في نفسها، فجسدها ملكها حقيقي حتى لو تزوجت، وليس معنى الزواج أن هذا لم يعد جسدها، وليس معناه أنها لا تملك نفسها، لا هي تملك نفسها حتى أن يتوفاها الله".

وأكدت: "لا يجوز مليون% أن يعتدي الرجل على زوجته، هذا توافق ويجب أن يكون هناك مشاعر وحوار، نحن لسنا حيوانات، حتى الحيوانات لا تفعل هذا".

وكان حاضرا حلقة أمس الأحد من برنامج "الحكاية"، الفنانين محمد فراج ودم الشرقاوي، اللذان شاركا منى زكي بطولة مسلسل "لعبة نيوتن".

ومسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وآدم الشرقاوي، وهو قصة وإخراج تامر محسن.