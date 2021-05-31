8 دقائق فقط... شاومي تحقق رقما قياسيا في أسرع شحن... فيديو

حققت شركة "شاومي" الصينية، اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا في تكنولوجيا الشحن السريع للهواتف الذكية، سواء السلكي أو اللاسلكي.

وقدمت الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصوار توضيحيا لجمهورها، تستخدم فيه هاتفها "مي 11 برو" المعدّل ببطارية 4000 مللي أمبير، والذي تقول "شاومي" إنها قادرة على شحنه بالكامل خلال 8 دقائق عبر نظام "هايبر تشارج" السلكي بقدرة 200 واط، أو في 15 دقيقة مع الشحن اللاسلكي (120 واط).

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

تعد سرعات الشحن ساحة معركة متكررة بين شركات الهواتف الذكية الصينية، وقبل عامين على سبيل المثال، أعلنت شركة "شاومي" عن نظام 100 واط القادر على شحن بطارية 4000 مللي أمبير في 17 دقيقة، كما أنها في العام الماضي شحنت هاتف "مي 10 ألتر" بالكامل في 23 دقيقة عند 120 واط، رغم أنه يحتوي على بطارية أكبر بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة.

وتعتبر شركة "أوبو" الصينية رائدة أخرى في مجال الشحن السريع، إذ تشكل تقنية "VOOC" الخاصة بها أساسا لأنظمة الشحن السريع الخاصة بها، وفي العام الماضي تمكنت من شحن هاتف تبلغ قدرة بطاريته 4000 مللي أمبير في 20 دقيقة باستخدام نظام شحن بقوة 125 واط.