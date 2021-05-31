السعودية... عبد اللطيف آل الشيخ يكشف كواليس قرار مكبرات صوت المساجد... فيديو

كشف وزير الشؤون الإسلامية في السعودية عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الإثنين، عن كواليس قرار قصر استخدام مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة.

وحذر آل الشيخ، في حديث لقناة "الإخبارية" الرسمية، من انسياق البعض وراء من سماهم أعداء المملكة الذين يريدون إثارة الرأي العام وتفكيك اللحمة الوطنية بنشر رسائلهم، في إشارة لانتقادات وجهها البعض للقرار الخاص بمكبرات الصوت.

واعتبر الوزير السعودي أن مكبرات الصوت "من الأشياء الحديثة والمستجدة وليست منذ قرون مثلا".

وأضاف "هي (المكبرات) أشياء سبق أن حرمت في السابق وأنكرها كثير من الناس في حينهم".

وشدد على أن وزارته "لم تمنع واجبا أو مستحبا وأيضا لم تفرض محرما أو مكروها"، معتبرا أن مكبرات الصوت تتسبب في إزعاج الناس وأذيتهم.

وقال إن الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى من مجاورين (للمساجد)، تطالب بإيقاف استخدام المكبرات في نقل غير الأذان والإقامة ومن بين هؤلاء "عجزة" وأطفال نائمين على حد قوله.

فيديو | وزير #الشؤون_الإسلامية لـ #الإخبارية: قصر #مكبرات_الصوت على الأذان والإقامة لما تسببه الأجهزة من أذية للناس ومن لديه رغبة في الصلاة لا يتأخر pic.twitter.com/0l9q61Pi1h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2021

والأسبوع الماضي، أصدر وزير الشؤون الإسلامية السعودي تعميمًا لكافة فروع الوزارة ينصّ على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.