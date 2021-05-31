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    كل ما ترغب في معرفته عن "الطعام الخارق" الزنجبيل... فوائده وأضراره

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    استخدم الناس الزنجبيل في الطبخ والطب الشعبي منذ العصور القديمة، وهو علاج منزلي شهير للغثيان وآلام المعدة ومشاكل صحية أخرى.

    وتجيب السطور التالية عن أكثر الأسئلة الشائعة عن الزنجبيل:

    ماهو الزنجبيل

    شاي الزنجبيل
    © Depositphotos / Olhaafanasieva
    لماذا يعتبر الزنجبيل أفضل من الأدوية في الطب التقليدي
    الزنجبيل هو نبات مزهر نشأ في جنوب شرق آسيا، وهو من بين أصح وألذ التوابل، ويرتبط بشكل وثيق بتوابل الكركم والهيل والخولنجان.

    ويعتبر الجذمور (الجزء الموجود تحت الأرض من الجذع) هو الجزء الشائع استخدامه من الزنجبيل كتوابل، والذي غالبا ما يطلق عليه جذر الزنجبيل.

    أهم فوائد الزنجبيل الصحية

    يعتبر الزنجبيل غنيا بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيا التي لها فوائد قوية للجسم والعقل، وهو أحد "الأطعمة الخارقة" القليلة جدا التي تستحق هذا المصطلح.

    يتميز الزنجبيل بأنه غني بـ"جينجرول"، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات والأكسدة، بحسب ما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي.

    وللزنجبيل تاريخ طويل جدا من الاستخدام في مختلف أشكال الطب التقليدي والبديل، وتم استخدامه للمساعدة في الهضم وتقليل الغثيان والمساعدة في مكافحة الأنفلونزا ونزلات البرد

    فقط باستخدام من 1 إلى 1.5 غرام من الزنجبيل يمكن أن يساعد في منع أنواع مختلفة من الغثيان، بما في ذلك المرتبط بالعلاج الكيميائي، وغثيان ما بعد الجراحة وغثيان الصباح.

    وفقا للدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر، قد يساعد الزنجبيل في التخسيس وتقليل الوزن.

    كما أن بعض الدراسات أثبتت أن الزنجبيل فعال في في الحد من أعراض هشاشة العظام.

    ثبت أن الزنجبيل يخفض مستويات السكر في الدم، ويحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

    كما أن الزنجبيل مفيد لمن يعانون من عسر الهضم، وذلك بأنه يسرّع في إفراغ المعدة.

    وتشير بعض الأدلة الطبية إلى أن الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي ومستويات الدهون الثلاثية في الدم.

    تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يحمي الدماغ من التلف المرتبط بالتقدم في العمر، كما يمكن أن يساعد في تحسين وظائف المخ لدى النساء في منتصف العمر.

    القيمة الغذائية للزنجبيل

    ذكر موقع "إيفري داي هيلث" أن ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج تحتوي على 4.8 سعرات حرارية و1.07 غرام من الكربوهيدرات و12 غرام من الألياف الغذائية و11 غرام من البروتين و1 غرام من السكر.

     

    أما الفيتامينات والمعادن الموجودة في الزنجبيل الطازج بكميات ضئيلة فهي: فيتامين (ب 3) و(ب 6)، والحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي والمغنيسيوم والفوسفور والزنك وحمض الفوليك والريبوفلافين والنياسين

     

    كيفية استخدام الزنجبيل

    من الممكن استخدام الزنجبيل طازجا أو مجففا أو مسحوقا أو كزيت أو عصير، ويعتبر عنصرا شائعا جدا في الوصفات، ويُضاف أحيانا إلى الأطعمة المصنعة ومستحضرات التجميل، بحسب موقع "هيلث لاين".

    أضرار الجنزبيل

    قد يؤدي تناول أو شرب الزنجبيل إلى إحداث (غازات في البطن، حرقة من المعدة وحدوث اضطراب بها، تهيج الفم)، وفقا لموقع "ويب مد".

    كما أنه يزيد من خطر النزيف في حال الشكوى من اضطراب النزيف، وهنا لابد أن تخبر طبيبك بشكل دائم عن الأدوية العشبية التي تتناولها، بما في ذلك الزنجبيل.

    وإذا كنت تتناول أي أدوية بانتظام، فتحدث إلى طبيبك قبل البدء في استخدام مكملات الزنجبيل، إذ يمكن أن تسبب تفاعلات مع مسيلات الدم وأدوية مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

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    طب, صحة
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