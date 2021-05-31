بعد برومو أغنية "أوعدك"... عمر كمال يخرج عن صمته بشأن فارق العمر بينه وبين سمية الخشاب

خرج مطرب المهرجانات الشعبية المصري، عمر كمال، عن صمته بشأن تقارير تتحدث عن فارق العمر بينه وبين الفنانة المصرية، سمية الخشاب، التي تشاركه أحدث أغنياته المصورة "أوعدك".

واكتفى كمال بالتعليق بـ3 كلمات عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وهي "السن مجرد رقم"، مصحوبا بإيموجي "رمز تعبيري" مبتسم، بحسب موقع "في الفن".

وأثار برومو أغنية "أوعدك" لعمر كمال وسمية الخشاب جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أكثر الموضوعات التي تحدثوا عنها هو فارق العمر بينهما.

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وبحسب تقارير، فإن فارق السن بين عمر وسمية الخشاب هو 18 عاما، إذ أن سمية الخشاب تبلغ من العمر 54 عاما، وهي من مواليد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1966، بينما يبلغ عمر كمال 36 عاما، وهو من مواليد 30 سبتمبر/ أيلول 1985.

من جانبها، تجاهلت سمية الخشاب الانتقادات الموجهة إليها بشأن تقدمها في العمر على عمر كمال، وصرحت لـ صحيفة "لمصري اليوم" إنها لم تذق طعم النوم منذ يومين متواصلين بسبب إجرائها تعديلات على الأغنية.

وكان آخر أعمال سمية كليب الغنائية "عربيّة أنا" في العام الماضي، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع موسيقي محمود الشاعري.

يشار إلى أن أحدث أعمال سمية الخشاب الفنية هو مسلسل "موسى"، الذي عرض في شهر رمضان 2021، ويشاركها بطولته الفنان محمد رمضان.