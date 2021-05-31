فيلم سينمائي يحقق إيرادات 48 مليون دولار خلال يومين منذ بداية جائحة كورونا

بعد عام قاس شهده مجال الأعمال‭‭‭ ‬‬‬السينمائية بسبب تبعات جائحة "كورونا" والإغلاق العالمي لمرافق الترفيه ومراكز التصوير والابتعاد الاجتماعي، ظهرت على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية أخيرا علامات تدل على عودة الحياة مرة أخرى.

قام المخرج السينمائي الأمريكي، جون كراسنسكي، بإصدار الفصل الثاني من فيلمه المثير "مكان هادئ" (A Quiet Place) الذي جمع 48 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، وهي أكبر إيرادات يحققها فيلم سينمائي خلال ثلاثة أيام منذ تفشي جائحة كورونا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يحقق هذا الفيلم، الذي أنتجته شركة "بارامونت بيكتشرز" والذي يعرض حاليا في 3726 دار عرض، إيرادات تبلغ 58 مليون دولار، في نهاية اليوم الاثنين، وهو اليوم الذي يوافق الاحتفال بيوم الذكرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في الفيلم، الممثل الأيرلندي سيليان مورفو والممثلة البريطانية إيميلي بلانت والممثلة ميليسنت سيموندس والممثل البريطاني نوح جييب.

cillian murphy as emmett in a quiet place part Ⅱ pic.twitter.com/SmGrOKdCvS — ®️ (@robertommyalfie) May 30, 2021

ومن الأفلام البارزة أيضا في عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، فيلم "كرويلا" الذي أنتجته ديزني، والذي تلعب إيما ستون فيه دور البطولة، إذ حقق أرقاما واعدة بالنسبة لفيلم يشاهده الناس في المنازل.

It’s going to be a Bad Girl Summer.💋 Watch Disney’s #Cruella in theaters now or order on #DisneyPlus with Premier Access (additional fee required). https://t.co/qBcOyb06pe pic.twitter.com/aMHoayQUZw — Cruella (@cruella) May 31, 2021

وتشير التقديرات إلى أن الفيلم، الذي يحكي قصة المرأة التي تكره الكلاب الصغيرة في الفيلم الشهير "101 دالميشنز" سيحقق 21.3 مليون دولار من 3892 دار عرض سينمائي خلال أيام العطلة الثلاثة و26.5 مليون حتى نهاية اليوم. وبلغت إيرادات الفيلم عالميا 37.4 مليون دولار.

ونزل فيلم الرعب "دوامة" (سبيرال)، وهو من بطولة كريس روك وصامويل إل جاكسون، إلى المركز الثالث في ثالث عطلة نهاية أسبوع لعرضه إذ حقق 2.1 مليون دولار أخرى ليصل إجمالي إيراداته في الولايات المتحدة إلى 20 مليون دولار.