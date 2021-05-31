مغامرة فريدة داخل ثاني أعلى مبنى في الصين… فيديو

أصبح برج كانتون الصيني، قبلة للمغامرين، الذين يعشقون تسلق المباني المرتفعة والمشي على الحبال في الجو، ضمن مغامرة فريدة داخل ثاني أعلى مبنى في الصين.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية كيف تحول البرج المرتفع إلى ساحة منافسة للمغامرين.

ويعرف برج كانتون رسميا باسم "برج قوانغتشو" للتلفزيون السياحي والفلكي، ويبلغ ارتفاعه 604 أمتار ويقع في مقاطعة هايزو بمدينة قوانغتشو "المعروفة باسم كانتون.

At this adventure park on #China’s tallest TV tower, visitors can climb tightropes and obstacle courses at 58 storeys up pic.twitter.com/mBq46XsO9n — SCMP News (@SCMPNews) May 31, 2021

وتم افتتاح البرج عام 2010، وأصبح البرج أالأكثر ارتفاعا في العالم لفترة وجيزة، وكان أطول برج في الصين قبل بناء برج شنغهاي عام 2013.

وأصبح بإمكان المغامرين الصعود إلى أعلى البرج والدوران حوله باستخدام الحبال التي يتسلقونه باستخدامها أو يمشون عليها أثناء الدوران حوله في الهواء.

ويمكن للسائحين والهواة أن يمارسوا المغامرة التي يحبونها ويخوضون هذا التحدي على ارتفاعات عالية من سطح الأرض مقابل نحو 108 دولارات للمرة الواحدة.