لماذا يتم منع الزيارات عن الفنان المصري شريف الدسوقي؟

يخضع الفنان المصري شريف دسوقي للرعاية الطبية الفائقة، وهو ما جعل الفريق الطبي المشرف على علاجه يتخذ قرارا بمنع الزيارات والمكالمات الهاتفية عنه في الفترة الحالية.

وقال الفنان إسلام صالح، المرافق له، في تصريحات صحفية، إن شريف الدسوقي، دخل مرحلة مرحلة التأهيل النفسي مع العلاج بالأدوية ، وهذا سبب قرار الفريق الطبي المشرف على علاجه منع الزيارات عنه.

يذكر أن الفنان المصري شريف الدسوقي أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، ثم تم نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة.

ويتم علاج شريف الدسوقي على نفقة الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة الفنان شريف الدسوقي❤️🇪🇬#TeNTV pic.twitter.com/B0a1VYzZEQ — TeN TV (@TeNTVEG) May 25, 2021

وإثر وصوله مستشفى دار الشفاء قام مندوب من الرئاسة المصرية بزيارته وتلاه في ذلك ذلك نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أمير صلاح الدين، والأب بطرس دانيال، والفنانات نهال عنبر، وزينب غريب، إضافة إلى نجله آدم شريف الدسوقي.