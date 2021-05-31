"هذا ما تعاني منه الآن"... مستشار السيسي يكشف تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس" الفضائية، إن "الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وتعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وهي تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، ونتمنى لها بإذن الله كل الشفاء".

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية، قد قال إن حالة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل المرضى.

وقال الإعلامي المصري، رامي رضوان، الأسبوع الماضي، إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التلفزيون.

وأضاف رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، مساء الثلاثاء الماضي، أن "حالة دلال عبدالعزيز لا تزال على وضعها، فهي تعافت فقط من فيروس كورونا، ولكن توابع المرض عديدة، وأشد وأشرس من فترة الإصابة بالفيروس".

وأصببت الفنانة دلال عبدالعزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.