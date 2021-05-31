قرار مهم من دنيا وإيمي بعد وفاة والدهما سمير غانم وتدهور صحة والدتهما دلال عبد العزيز

أعلنت وسائل إعلام، أن "النجمتين إيمي ودنيا سمير غانم تعيشان هذه الفترة حالة من الحزن العام، بسبب وفاة والدهما الفنان سمير غانم، إلى جانب مرض والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، وتعرضها لوعكة صحية شديدة وعدم استقرار حالتها حتى الآن.

ونقلت مجلة "ليالينا" الفنية، عن مصدر مقرب منهما، قوله إن "الثنائي قرر الاعتذار عن كل المشاريع السينمائية المعروضة عليهما، خلال الفترة المقبلة وحتى إشعار آخر".

وأوضح المصدر، أن "الفنانتين كانتا في صدد قراءة أكثر من عمل فني لاختيار الأفضل بينها وتقديمه للجمهور، إلا أن الظروف التي استجدت بوفاة والدهما الفنان سمير غانم، ومرض النجمة دلال عبد العزيز، وقلقهما الدائم عليها بسبب حالتها الصحية الحرجة، دفعتهما للاعتذار عن جميع الأعمال التي كان من المفترض أن تتعاقدا عليها للبدء في تصويرها".

وكانت الفنانة دينا سمير غانم قد تلقت خبر وقف مسلسلها "عالم موازي" والذي كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان هذا العام، ويرجع سبب التوقف إلى إصابة الفنانة دنيا سمير غانم وأكثر من 5 من فريق عمل المسلسل بفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز، ومن بعدها سمير غانم، بهذا الفيروس أيضا.

وأصببت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.