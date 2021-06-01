ميمي جمال تكشف لأول مرة قصة طلاقها الغريبة من حسن مصطفى... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، ميمي جمال، أنها اتفقت مع زوجها الراحل، حسن مصطفى، على إنجاح زواجهما مهما كلفهما الأمر، حتى لو واجهتهما الأزمات والخلافات، حيث كانت تغادر المنزل وتذهب إلى بيت أهلها حتى يتم الصلح بينهما وتعود للمنزل الزوجي مرة آخرى.

وأوضحت ميمي جمال، خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، أن الحديث عن الطلاق لم يحدث سوى مرة واحدة بسبب غيرة حسن مصطفى الشديدة، ورفضه لشكل فستاين السهرة التي ترتديها ميمي جمال في المسرح، وهو ما حذرها منه كثيرا ووعدته بارتداء فساتين أكثر تحفظا.

وأضافت أن زوجها الراحل توجه إلى المسرح في أحد الأيام، ووجدها ترتدي فستان سهرة شبيه بالفساتين الذي منعها من ارتدائها، وعادا إلى المنزل وكان غاضبا مما فعلت وأخبرها أنها خالفت تحذيره وطلقها شفويا.

وأشارت ميمي جمال، إلى أنها كانت لا تعتقد أن الطلاق قد وقع بينهما بالفعل، لكن حسن مصطفى أخبرها أن علاقتهما انتهت وأنها أصبحت لا تحل له، وهو ما أصابها بالصدمة، ومن بعدها التزمت بتحذيره وأصبحت تضع وشاح على كتفها طوال الوقت خلال عملها بالمسرح.

يذكر أن حسن مصطفى توفي يوم 19 مايو/ آيار 2015، عن عمر 81 عاما متآثرا بأزمة صحية أصابته قبل حوالي ثلاثة أسابيع من وفاته.