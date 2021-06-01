ما هي تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

لا تزال الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز غير مستقرة رغم أن مسحة الكشف عن فيروس كورونا، التي أجرتها مؤخرا جاءت سلبية.

ورغم تعافي دلال عبد العزيز من الإصابة بفيروس كورونا إلا أن الفيروس تسبب في إصابة رئتها بشكل كبير وتسبب في مشكلات صحية كبيرة.

وتحتاج الفنانة المصرية لجهاز تنفس صناعي يساعد في ضخ الأكسجين إلى الجسم لعدم قدرة الرئتين على التنفس بشكل طبيعي بصورة تجعلها تشعر بالاختناق، بحسب ما ذكرته "صحيفة الوطن" المصرية، التي أشارت إلى أنه حتى الوقت الراهن لم يتم إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وقال الإعلامي رامي رضوان، في تصريحات صحيفة، إن إدارة المستشفى التي توجد بها دلال عبد العزيز منعت عنها تشغيل التلفزيون كما تم سحب الهواتف المحمولة منها، مشيرة إلى أن أولادها لا يرتدون الملابس السوداء أثناء الزيارة، حتى لا يتسبب نبأ وفاة زوجها في آثار سلبية على برنامج العلاج.

وكتب إيمي سمير غانم، على "انستغرام" تدوينة دعت فيها متابعيها للدعاء إلى والدتها.