في حادث مأساوي… 15 كلبا تفترس طفلا سعوديا

تعرض طفل سعودي لهجوم مميت شنته مجموعة من الكلاب الضالة، خلال ذهابه في نزهة مع أسرته، إذ تسبب هجوم الكلاب في تعرضه لنزيف حاد أدى إلى وفاته في حادث مأساوي.

ذكرت ذلك "قناة الإخبارية" السعودية، التي أشارت إلى أن الطفل توفي في منطقة الهفوف، إثر هجوم أكثر من 15 كلبا ضالا عليه.

فيديو | "الكلاب الضالة" تقتل طفلا في #الهفوف.. ووالده لـ #الإخبارية: أكثر من 15 كلبا ضالا هاجم ابني ودخل المستشفى و وافته المنية إثر ذلك وأطالب أمانة #الأحساء بوضع حد لهذا الخطر#نشرة_النهار pic.twitter.com/IY2m68l4Pn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2021

وقال والد الطفل للقناة السعودية إن الحادث وقع قبل نحو أسبوعين، مشيرا إلى أن الهجوم بدأ بكلب واحد قبل أن تتجمع بقية الكلاب على نجله وتحاصره.

وتسبب هجوم الكلاب في نزيف الطفل الذي تم نقله إلى المستشفى قبل أن يتوفى بها.

وشهدت مدينة الرياض، في مارس/ أذار الماضي، حادثا مشابها عندما نهشت كلاب ضالة جسد طفلة صغيرة لم تتجاوز أربع سنوات ما أدى إلى وفاتها.