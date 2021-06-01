"أيفون 13" بشاشة خارقة… "أبل" تستعد لطرح هاتفها الجديد

ومن المقرر أن تعود شركة أبل لموعدها المعتاد في الإعلان عن هواتفها الجديدة في سبتمبر/ أيلول من كل عام، خاصة أن شركتي تصنيع الشاشات الخاصة بالهاتف الجديد بدأت عملها في وقت مبكر، مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد إطلاق "أيفون 12".

Apple expected to overtake Samsung as top buyer of OLED screens as it readies supply chain for iPhone 13 https://t.co/gNx30Rir0j by @bzamayo — 9to5Mac.com (@9to5mac) May 26, 2021

وتحاول شركة "أبل" تجنب حدوث أي تعطيل لموعد إطلاق هاتفها الجديد "أيفون 13" خلال العام الجاري عن طريق تأمين مكوناته بصورة عامة وشاشات \ "أو ليد" بصورة خاصة.

وتشير تقارير إلى أنه سيتم تصنيع نحو 120 مليون شاشة لهاتف "أيفون 13"، تقوم شركة "سامسونغ ديسبلاي" بتصنيع 80 مليون منها، بينما تصنع "إل جي ديسبلاي" 30 مليون شاشة.

Digitimes: Work begins on iPhone 13 A15 chip, AMOLED display expected https://t.co/WjX4kYJdwU — iMore (@iMore) May 26, 2021

وتوفر "سامسونغ" شاشات "أو ليد" ذات الترانزستور ذي الأغشية الرقيقة ودرجة الحرارة المنخفضة وتعتبر المورد الوحيد لهذا النوع من الشاشات، بينما توفر "إل جي" شاشات "تي إف تي أو ليد" من السيليكون متعدد الكريستالات منخفض الحرارة لطرازين من الطبقة الأقل.