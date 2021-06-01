هذا النظام الغذائي يقلل مخاطر أمراض القلب والضغط

وجد باحثون من مركز "بيث إسرائيل ديكونيس" الطبي، أن نظام "داش" الغذائي يتسبب في خفض ضغط الدم ويقلل الالتهاب، بعدما فحصوا ثلاثة مؤشرات للقلب والأوعية الدموية، لمعرفة ما إذا كان يؤثر على صحة القلب.

كما خلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن نظام "داش" سواء التزم به أم لا بالتزامن مع نظام غذائي منخفض الصوديوم، يقلل من إصابة القلب وإجهاده.

الاسم "DASH" هو اختصار لـ"Dietary Approaches to Stop Hypertension" أو ما معناه "النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم"، ويوصي بتناول الفواكي والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع قيود على الملح واللحوم الحمراء والحلوميات والمشروبات المحلاة بالسكر.

بين المشاركين في الدراسة، انخفضت المؤشرات الحيوية المرتبطة بتلف القلب والالتهاب بنسبة 18% و13% لكل منهما على التوالي. حقق المشاركون الذين جمعوا بين نظام "داش" ونظام خفض الصوديوم، التراجع الأكثر وضوحا في كل من إصابتي القلب والإجهاد بواقع 20% و23% على التوالي، رغم أن الالتهاب لم يتأثر بشكل كبير.

قال ستيفن جوراشك، أستاذ الطب المساعد في المركز وكلية الطب بجامعة هارفارد: "تمثل دراستنا بعضا من أقوى الأدلة على أن النظام الغذائي يؤثر بشكل مباشر على تلف القلب، وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن التدخلات الغذائية يمكن أن تحسن عوامل الخطر القلبية الوعائية في فترة زمنية قصيرة نسبيا".

ضغط الدم هو أحد أفضل المؤشرات على صحة القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول لوفاة الناس في الولايات المتحدة.

كما أشارت الأبحاث السابقة إلى أن قلة النوم قد تقدم تفسيرا محتملا لسبب زيادة مشاكل النوم مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وحتى الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية.