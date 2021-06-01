بعد ارتباط 48 يوما فقط… آمال ماهر تفسخ خطوبتها

أعلنت الفنانة آمال ماهر، فسخ خطوبتها بعد مرور 48 يوما فقط على إعلانها الارتباط، وذلك عبر تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت المطربة المصرية آمال ماهر إنها فسخت خطوبتها، التي أعلنت عنها في وقت سابق، وكتب: "أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي".

وتابعت: "لكن كل شيء نصيب... تم فسخ الخطوبة"، مضيفة: "الحمد لله على كل شيء".

وكانت آمال ماهر قد أعلنت نبأ خطوبتها من شخص خارج الوسط الفني، في وقت سابق، عبر بثٍ مباشر على تطبيق التواصل الاجتماعي "انستغرام".