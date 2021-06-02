مطربة مصرية تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها الوسط الفني

فاجأت مطربة مصرية، جمهورها بخبر صادم، فجر اليوم الأربعاء، عندما أعلنت اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها، وفقا لتعبيرها.

وقالت المطربة آمال ماهر، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنها لا تفكر في الوقت الحالي سوى بالابتعاد عن الوسط الفني.

أما في ما يخص ألبومها الذي كانت على وشك إطلاقه، فأوضحت أنه مؤجل لأجل غير مسمى، على الرغم من حماسها الشديد سابقاً لتقديمه، موجهة، في رسالتها الحزينة، الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.

وكانت الفنانة آمال ماهر، كشفت مؤخرا عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية. وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي". وأوضحت ماهر أن الغرض من هذا الهجوم الكبير هو إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.

وتفاجأ الجمهور منذ عدة أشهر أيضا بإغلاق القناة الرسمية للفنانة آمال ماهر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، دون تنويه منها على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا. ولم تتضح الأسباب التي أدت لغلق القناة حتى هذه اللحظة، كما لم يعلق متابعو آمال ماهر على هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.