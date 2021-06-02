معجب يضع هيفاء وهبي في موقف محرج خلال حفلتها الأخيرة بالقاهرة... فيديو وصور

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لموقف محرج خلال حفلها الأخير في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نرى الفنانة هيفاء وهبي تتحدث مع أحد معجبيها الذي صعد إلى المسرح عقب انتهائها من تقديم إحدى أغنياتها، وأراد مصافحتها.

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ويظهر في الفيديو أفراد الحراسة وهم يمنعون المعجب من الوصول إليها، بينما رحبت هيفاء وهبي به ولكنها طلبت منه النزول نظرا لإجراءات التباعد الخاصة بتفشي فيروس كورونا، التي ينبغي عليه أن يحترمها.

وقدمت هيفاء خلال الحفل، الذي أقيم يوم الاثنين، عددا من أغانيها المميزة التى تفاعل معها الجمهور.

وعلقت هيفاء على الحفل بنشرها عدة صور عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "أتمنى أن تدوم بعض الليالي إلى الأبد".

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من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بدور العرض السينمائي، قريبا، الذي تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، حيث كشف برومو الفيلم عن وجود صراع مع عصابة إجرامية تتاجر في الآثار.

وتخوض هيفاء وهبي، من خلال هذا الفيلم، رحلة الصعود من فتاة تعيش في حارة شعبية، إلى سيدة أوروبية ترتدي ملابس بأحدث صيحات الموضة لتواجه تلك العصابة، بعد أن تتورط في مشاكل معهم.

فيلم "أشباح أوروبا" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.