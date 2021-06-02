"صفقة الموسم"... رانيا يوسف تنشر صورا لها مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اليوم الأربعاء، صورا جديدة لها بصحبة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، خلال تواجدها في إسبانيا.

وظهرت رانيا يوسف، بصحبة خوان لابورتا مدير نادى برشلونة، وعلقت على الصور، قائلة "أنا مع أجمد مدير نادي فى العالم، برشلونة".

ونالت الصورة استحسان عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "صفقة الموسم"، "الصفقة الثالثة"، "هيخليكى راس حربة".

يذكر أن خوان لابورتا تولى رئاسة برشلونة للمرة الثانية مطلع عام 2021، عقب فوزه في انتخابات النادي وذلك بعد غياب لأكثر من 10 سنوات بعد أن حصل على أكثر من 58 في المئة من الأصوات.

ووعد خوان لابورتا عقب فوزه برئاسة برشلونة أن يعمل على إبقاء ليونيل ميسي في النادي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في الأيام القليلة الماضية عن أحدث صفقاته الصيفية تحت قيادة خوان لابورتا، بإنضمام كل من المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو والمدافع الإسباني إيريك غارسيا، لتدعيم صفوفه.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف كانت مشاركتها فى رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان ودلال عبدالعزيز وياسمين رئيس، من إخراج أحمد خالد موسى.