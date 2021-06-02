ناهد السباعي تريند "غوغل" بسبب دلال عبد العزيز

تصدرت الفنانة المصرية ناهد السباعي، مؤشرات البحث على محرك "غوغل"، بسبب منشور لها في موقع "إنستغرام" يتعلق بالفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت السباعي صورة لها مع دلال عبد العزيز، من جنازة والدها، معلقة عليها: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معاها، وساعة وفاة أخويا؛ جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس".

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وتابعت: "ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

تحذير لكل زوار دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، صورة مؤثرة لتحذير تم تعليقه على باب غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، لتنبيه كل زوارها بعدم التحدث بأي شكل عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

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وأكدت، إيمي، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أن "الورقة تم تعليقها بواسطة الفريق الطبي المعالج لدلال حرصا على وضعها النفسي الذي سيؤثر بشدة على مناعتها".

وتظهر في الصورة، ورقة معلقة على باب غرفة دلال عبد العزيز في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة القاهرة، حيث تعالج من مضاعفات فيروس "كورونا"، وكتب في الورقة: "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"، في تحذير من خطورة إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

وشاركت إيمي في الوقت نفسه، جمهورها بصورة لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها، وكتبت: "بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير".