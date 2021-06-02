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    لاستثمار آمن... تعرف على مخاطر التداول على الإنترنت

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    تعتبر مخاطر التداول عبر الإنترنت إحدى أهم المحاذير لكل متداولي العملات الرقمية في ظل تطور هذا النشاط الذي بات أكبر سوق مالي في العالم يتم من خلاله تداول نحو 5 تريليون دولار يوميا.

    وخلال السنوات الأخيرة الماضية شهد العالم رواجا متصاعدا لخدمة التداول بالأوراق المالية عبر الإنترنت سواء من ناحية حجم العمليات أو عدد المتعاملين أو عدد الأوراق المالية المتداولة، وذلك نتيجة الإقبال المتزايد على التعامل من خلال شبكة الإنترنت بدلا من التعامل بالطريقة التقليدية المتمثلة بتفويض الوسيط للقيام بتنفيذ العمليات المطلوبة.

    أسهم
    © REUTERS / Amanda Perobelli
    مخاطر الفوركس... وكيفية التداول بشكل آمن

    ما هو التداول؟

    والتداول هو سوق مالي عالمي يقوم من خلاله المتداولين والمستثمرين بعملية تداول العملات المختلفة (الفوركس) وأيضا السلع المتمثلة في النفط، عقود فروقات الأسهم الأوروبية والأمريكية، المعادن النفيسة من ذهب وفضة وأيضاً العملات الرقمية المُختلفة، لذلك فهو أكثر الأسواق سيولة في العالم.

    أي أن التداول الإلكتروني عبر الإنترنت هو تبادل أصول مالية عبر النت بما في ذلك شراء وبيع أزواج عملات أسهم، سلع وعملات رقمية من خلال منصات التداول التي تقدمها شركات الوساطة بهدف الربح من تحرك أسعار هذه الأصول بالاتجاه الذي توقعناه.

    سوق التداول العالمي يضم عددا كبيرا من أزواج العملات المختلفة مثل زوج اليورو دولار، الدولار الأمريكي والين الياباني، زوج اليورو والين الياباني، الباوند والفرنك السويسري وغيرهم الكثير من أزواج العملات الرئيسية والفرعية.

    مثال توضيحي

    في مثال زوج اليورو/دولار، اليورو هو العملة الرئيسية والدولار هو العملة الثانوية، وهو يمثل عدد الدولارات التي يمكن شراؤها بيورو واحد. سعر زوج اليورو/دولار 1.2000 وهذا الرقم يعني: يقع تبادل 1 يورو بـ 1.2000 دولار أمريكي.

    وفي حال كنت تعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار الأمريكي خلال الـ 48 ساعة القادمة، فأنت ستشتري اليورو، وإذا ارتفع سعر الصرف لصالحك فأنت ستبيع اليورو وتحصل على الربح، وعلى هذا الأساس، تكون الاستفادة من التداول عبر الانترنت.

    مميزات التداول

    ينطوي التداول عبر الإنترنت على العديد من المميزات مقارنة بالأسواق الاستثمارية الاخرى ما يجعله يجذب نخبة واسعة من المتداولين والمستثمرين نحو خوض التجربة.

    ويدور الحديث عن سوق متاح على مدار 24 ساعة خمسة أيام أسبوعياً، ويمكن الاستثمار برأس مال بسيط، وينطوي على القدرة على تحقيق الربح سواء في حالة صعود السوق أو في حالة الهبوط، ويمكن التداول من أي مكان في العالم وفي أي وقت، إضافة إلى ميزة التداول من خلال الحساب التجريبي أو من خلال الحساب الحقيقي.

    مخاطر التداول

    تؤثر مخاطر التدوال الرقمي عبر الإنترنت على النشاط ككل، وينصح الخبراء الشخص الراغب بأن يكون جزءا من عالم المتداولين بضرورة الإطلاع على مخاطر السوق ومخاطر الاستثمار ومخاطر التداول حتى يكون ملما بما سيواجهه من عراقيل في سوق يضم مستوى عالي من المُخاطرة.

    وخلال عملية التداول يقوم العميل بإدخال أوامر الشراء والبيع الخاصة به دون الحاجة للاتصال مع الوسيط وتفويضه بذلك، وعليه فإن  المستثمر هو صاحب القرار الاستثماري بيعا وشراء وهو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار من خلال إدخال الأمر المناسب إلى نظام التداول الإلكتروني بواسطة البرنامج الذي يوفره الوسيط لعملائه.

    لذلك على المستثمر أن يدرك قبل استخدامه لخدمة التداول أن استخدام شبكة الإنترنت ينطوي على عدد من المخاطر التي قد تحقق له خسارة غير مرغوب فيه، وقد ترتبط هذه المخاطر بشبكة الإنترنت نفسها، أو بالبرنامج المستخدم، أو بنظام التداول الإلكتروني، إضافة إلى سوء استخدام الخدمة من قبل المستثمر.

    أنواع المخاطر:-

    1-مخاطر السوق:

    تشمل مخاطر السوق الرقمي عدة عناصر أهمها التضخم وهي مخاطر بعيدة الاهتمام عن المتداول إلا أنها تؤثر على الأشخاص الذي يخافون من هذا النوع من المخاطر، إضافة إلى مخاطر التسويق ولا تمثل خطورة على بيع استثمارك إلا إذا كان التداول من خلال شركة صغيرة لا يتم التداول للأسهم الخاصة بها في أحد الأسواق الرئيسية.

    هناك أيضا مخاطر ترجمة العملات، ويجب على المستخدم  تداول الاسهم في بلدان أجنبية من حيث تقييم العملة المحلية والعملة التي في بلد التداول حتى عند ارتفاع السهم لابد أمعرفة الفرق بعد سعر صرف العملة والعكس صحيح.

    العملات الرقمية
    © CC0 / pixabay.com
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    2-مخاطر الاستثمار

    وتعرف بأنها المخاطر التي تواجهك عند إدارة الاستثمار من صفقات دخول وخروج وهناك أنواع من المخاطر الهامة أهمها:

    مخاطر الفرصة: وهي نوع من المخاطر الذي يعتمد على المقايضة حيث أنك قد تفوت على نفسك فرصة تداول مقابل تقييد أموالك في مركز آخر.

    مخاطر التركيز: بلغة السوق يقول المثل "لا تضع البض كله في سلة واحدة" لأن الخطر سيقع على الكل وليس البعض مهما كان درجة أمان مخزنك فلا يحبذ وضع الكل في مخزن واحد لأنه الخسارة إذا وقعت ستقع على تداولاتك جميعها.

    3-مخاطر التداول

    تزداد المخاطر بالتزامن مع الزيادة في حجم التداول، ومن أهم هذه المخاطر المسلجة الانزلاق السعري، ويعرف بأنه التكاليف المستترة وراء كل عملية تداول للأسهم فمع كل عملية تداول داخل مركز عند الخروج منه تقل الأسهم بمقدار ضئيل بناء على سعر الطلب عند الشراء وسعر العرض عند البيع. ويمكن تدارك ذلك من خلال أوامر التحديد.

    مخاطر التنفيذ المعقدة: وتعني الصعوبة التي قد يجدها الوسيط في ملء الطلب حال سرعة السوق وضعف توفر المخزون وقد يكون هناك للمشتري أو البائع لذا السعر يختلف عن السعر الفعلي على الرغم من تدارك ذلك بأوامر الحد إلا أن الخطر الخاص بصعوبة ملء الطلب من خلال السعر المحدد قائم.

    مخاطر الفجوة: عند فتح السهم بسعر عالي أو أقل من سعر الإغلاق السابق، حينها يتم التداول للسهم مباشرة من خلال سعر الخروج الخاص بك.

    مخاطر أخرى

    هناك أيضا عدد من المخاطر الأخرى كالتسلل: ينشط القراصنة في سوق التداول، ويطورون أدواتهم من أجل اختراق حسابات المستثمرين إذ يمكنهم حال تم الاختراق شراء وبيع وإجراء كافة عمليات التداول كما يكون الحساب ملك "الهاكرز" الذي يسارع غالبا إلى بيع الأسهم الموجودة فيه.

    التلاعب بالأسهم

    قد يبدأ المتداول ببدء مؤشر على سهم يرغب به ثم يقوم بإثارة الشائعات حوله من خلال المنتديات المتخصصة بالتداول بأكثر من اسم مسستعار فيقوم برفع سهم بطرق وهمية وتؤثر هذه الطريقة على السهم إما بالإيجاب أو السلب كما هو مقرر الهدف من ذلك.

    مخاطر الإنترنت

    ١ -فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب المستثمر .

    فقدان اسم المستخدم وكلمة المرور أو عدم المحافظة عليها أو إفشاءها للغير قد يترتب عليه مخاطر عديدة تكمن في تمكن طرف ثالث من الدخول إلى حساب المستثمر وإساءة استخدام هذا الحساب .

    ٢ -آلية عمل برنامج التداول عبر الإنترنت .

    يتعين على العميل الاطلاع جيدا على وظائف برنامج التداول عبر الانترنت قبل البدء باستخدامه وعليه ان يطلع جيدا على دليل استخدام البرنامج والاستفسار من شرطة الوساطة عن أي أمور غير واضحة.

    3-أعطال شبكة الإنترنت

    قد تؤدي الأعطال التي تتعرض لها شبكة الانترنت إلى الانقطاع الجزئي أو التام للخدمة الأمر الذي يعني فقدان الاتصال مع الأوامر المدخلة إلى نظام التداول الالكتروني وعلى العميل الاتصال فورا مع شركة الوساطة وإطلاعها على المشكلة لتقوم بدورها في السيطرة على الاوامر المدخلة.

    كيفية إدارة المخاطر

    هناك عدد من المحددات الرئيسية التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر التداول على الإنترنت ولتحقيق تداول أكثر أمنا.

    الربح من الانترنت
    © CC BY 2.0 / Shutterstock
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    -الاستعانة بمتخصص حماية متطور مواكب للتكنولوجيا الحديثة وفي تطور يسهم في تأمين حسابك بشكل متجدد.

    -توفير شيكة إنترنت عالية الجودة باستمرار.

    -الاستعانة بخبراء وسطاء على أرض الواقع معروفة السمعة الحسنة لتقديم كافة الاستشارات الصحيحة في الوقت المناسب.

    -استخدام أجهزة مكتبية ومحمولة عالية الجودة تجنبك من أعطال تؤثر على التداول.

    - توفير برامج حاجبه وواقيه لكافة المعلومات والتعامل بكل حساسية مع المعلومات السرية والحسابات الحساسة.

    -تجنب الانجراف وراء قراءات السوق لعدم الوقوع فريسة للأسهم الوهمية التي قد تطرح لخداع المتداول الحقيقي.

    أسئلة شائعة حول مخاطر التداول

    هل تعتبر جميع شركات التداول مضمونة؟

    لا، لمعرفة ما اذا كانت الشركة مرخصة ومضمونة عليكم فحص ترخيصها في الموقع المخصص.

    ماهي أوقات التداول في سوق الفوركس والعملات؟

    سوق العملات الأجنبية 5 أيام في الأسبوع أو جميع أيام الأسبوع ماعدا يومي السبت والأحد.

    هل تتوفر حسابات إسلامية للتداول في سوق الفوركس؟

    نعم، توفر شركات التداول والفوركس المرخصة حسابات تداول اسلامية خالية من العمولات الربوية.

    هل نحتاج إلى خبرات سابقة في مجال الفوركس والتداول من أجل الانطلاق؟

    لا تحتاج إلى خبرة سابقة من أجل الانطلاق، حيث أن هناك العديد من المواقع الموثوقة التي تقدم لك المعلومات والنصائح اللازمة للتداول.

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