لهذا السبب... تويتر يحذف تغريدة للرئيس النيجيري

حذف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري، وعلّق حسابه لمدة 12 ساعة.

وأوضح تويتر في بيان، بحسب وكالة "رويترز"، أن التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970، بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرقي نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل. واعتبر تويتر أن التغريدة خالفت سياسته المتعلقة "بالسلوك المسيء" مما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

وقال الرئيس النيجيري في تغريدته التي حذفت: "من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها".

وخدم بخاري في الجيش ضد الانفصاليين وكان الحاكم العسكري للبلاد في الثمانينيات. وكتب في تغريدة، أمس الثلاثاء، قائلا إن العديد ممن يسيئون التصرف اليوم أصغر من أن يتذكروا الموت والدمار من الحرب الأهلية.

من جانبه، رفض وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، الخطوة التي اتخذها تويتر، وقال إن من حق بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.