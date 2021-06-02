4 أسباب... لماذا تكون قراءة اختبار الحمل سلبية رغم حدوثه؟

عادةً ما تكون اختبارات الحمل المنزلية دقيقة، لكن يقدر الباحثون أن ما يصل إلى 5% من الاختبارات تعطي نتيجة سلبية خاطئة- مما يعني أن الاختبار يشير إلى أنك لست حاملاً، بينما يكون هناك جنين يتكون داخل رحمك بالفعل.

هناك عدة أسباب قد تجعلك تحصل على نتيجة سلبية زائفة - ربما تجري الاختبار في وقت مبكر جدًا أو بعد شرب الكثير من الماء، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

أفضل طريقة لضمان نتيجة دقيقة لاختبار الحمل في المنزل هي قراءة التعليمات المدونة على العلبة بعناية واتباعها بشكل صحيح.

فيما يلي العديد من الأسباب التي قد تجعلك تحصلين على نتيجة سلبية زائفة وكيف يمكنك إجراء اختبار الحمل بشكل صحيح.

1. إجراء الاختبار في وقت مبكر جدا من الحمل

تعمل اختبارات الحمل عن طريق قياس مستويات هرمون الحمل موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) في البول.

تبدأ كمية الهرمون الموجهة للغدد التناسلية المشيمية في جسمك في الزيادة بمجرد زرع البويضة الملقحة في الرحم، ويمكن اكتشافها بعد حوالي 10 أيام من الحمل.

2.مراجعة النتائج سريعا

يجب أن يأتي اختبار الحمل مع تعليمات حول المدة التي ستحتاجين إلى الانتظار فيها بين إجراء الاختبار والتحقق من النتائج- عادةً ما يكون وقت الانتظار حوالي دقيقة إلى دقيقتين، وذلك لأن الأجسام المضادة في الاختبار تحتاج إلى وقت لاستشعار الهرمون في البول وعرض النتيجة، إذا قمت بفحص الاختبار قبل انتهاء وقت الانتظار ، فقد ترى نتيجة سلبية حتى لو كنت حاملاً.

3. بولك مخفف جدا

للحصول على نتيجة إيجابية دقيقة من اختبار الحمل، يجب أن يكون لديك تركيز عالٍ من hCG في البول، والذي يمكن أن يتأثر بعدة عوامل:

يحتوي بولك على أعلى تركيز لمستويات الهرمون الموجهة للغدد التناسلية المشيمية أول شيء في الصباح. إذا لم تتمكن من إجراء الاختبار في الصباح، فحاولي استخدام البول الذي ظل جالسًا في مثانتك لمدة أربع ساعات تقريبا.

يمكن أن يؤدي شرب الكثير من السوائل إلى تخفيف البول وتقليل تركيز هرمون الحمل، لذلك من الأفضل تجنب شرب الكثير من الماء أو المشروبات الأخرى قبل إجراء اختبارات الحمل.

4. انتهاء صلاحية اختبار الحمل الخاص بك أو وجود خلل

إذا انتهت صلاحية اختبار الحمل الخاص بك، فقد يعطي نتيجة سلبية خاطئة. هذا لأن الأجسام المضادة في الاختبار التي تتفاعل مع هرمونات hCG تتبخر ببطء بمرور الوقت - وفي النهاية سيكون هناك عدد قليل جدًا من الأجسام المضادة لاستشعار hCG بدقة.

يجب عليك دائمًا التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية في اختبار الحمل قبل استخدامه للتأكد من حصولك على نتيجة دقيقة - غالبًا ما تنتهي صلاحيته بعد عام أو اثنين.