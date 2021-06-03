كلاشنيكوف تصنع دراجة نارية كلاسيكية بمحرك إلكتروني

حصلت شركة كلاشنيكوف على براءة اختراع لصنع دراجة نارية بمحرك كهربائي عديم المسفرات بدلا من المحرك ثنائي الأشواط.

ويتم تطوير الدراجة الجديدة احتفالا بالذكرى السبعين للنموذج السوفيتي الكلاسيكي الشهير "إي جي 49"، وقد عرضت لأول مرة في أغسطس/آب من العام الماضي في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2020". ويبلغ وزن الدراجة المطورة 130 كغ وقوة محركها الكهربائي 10 كيلوواط (13.6 حصان) كما أنها معززة بمبرد للهواء يعمل ببطارية ليثيوم أيون 4 كيلو وات/ساعة. والسرعة القصوى للدراجة 90 كم في الساعة.

© Photo / Rospatent دراجة نارية تعمل بطاقة الكهرباء "إج-49"

وأعلنت شركة كلاشنيكوف أن إصدار الدراجة الكهربائية سيكون محدودا، حيث سيبلغ عدد القطع 49 قطعة وذلك بناء على العدد نفسه الذي يحمله اسم الطراز الكلاسيكي.

وتطور شركة "كلاشينكوف" دراجات نارية كهربائية منذ أكثر من عام، بعضها مخصصة للاستخدام المدني وبعضها الآخر مخصصة للخدمات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل كلاشينكوف على إنشاء دراجات نارية للعلامة التجارية الروسية "Aurus"، والتي يتم تصميمها لمرافقة موكب الحكومة.