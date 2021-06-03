صحيفة مصرية تكشف عن تعليق للبنك المذكور في "تحفظ الدولة على أموال محمد رمضان"

كشفت صحيفة مصرية عن تعليق للبنك المذكور في "تحفظ الدولة على أموال محمد رمضان"، وذلك بعدما أعلن الفنان المصري، في وقت سابق، قيام الحكومة المصرية بالتحفظ على أمواله المودعة في أحد البنوك.

وقال مصدر في البنك المذكور في فيديو الفنان محمد رمضان، لـ صحيفة "المصري اليوم "، اليوم الخميس، إن البنك يبحث في قوائم العملاء المتحفظ على أموالهم، خاصة أنه يتلقى قائمة تتضمن مئات العملاء، مضيفا: "في حالات التحفظ على الأموال يتم إرسال بلاغ من مكتب النائب العام أو النيابة العامة، وهذا أمر طبيعي داخل البنوك".

ولفت إلى أنه غالبا ما يتم الإعلان عنها قبل إبلاغ البنوك بهذه البلاغات، مضيفا: "لا نزال نبحث عن اسم محمد رمضان سواء بالاسم الفني أو غيره للتأكد من القائمة".

وتابع المصدر، وفقا للصحيفة المصرية: "لم يتم إبلاغنا من الجهة المعنية بما نشره محمد رمضان في الفيديو".

وصدم رمضان جمهوره بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، في وقت سابق اليوم الخمس، قال فيه: "إن البنك أخبره أن الدولة تحفظت على أمواله".

يذكر أن السلطات المصرية لم تصدر، حتى وقت كتابة تلك السطور، أي بيان يؤكد أو ينفي ما قاله الفنان محمد رمضان بشأن التحفظ على أمواله.

وقررت محكمة جنح الشيخ زايد، السبت الماضي، تأجيل محاكمة عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف رمضان 43 يوما، وذلك إلى جلسة 12 يوليو/ تموز المقبل، وفقا لـصحيفة "المصري اليوم".

وكان محمد رمضان اتهم عمرو أديب في دعواه القضائية بسبه وقذفه إثر هجوم الأخير عليه في حلقة سابقة من برنامجه التلفزيوني "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، والتي انتقده فيها بسبب فيديو "النقود" الشهير الذي نشره الممثل المصري بعد الحكم عليه في قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر.