حلا الترك من شاطئ لبنان... مفاجأة "مليئة بالطاقة" من الكواليس مع جاد شويري.. فيديو

ظهرت الفنانة البحرينية، حلا الترك، اليوم الخميس، في مشاهد من لبنان، خلال تصوير أغنيتها الجديدة "ليالي الصيف" مع الفنان اللبناني جاد شويري.

وشاركت "أم بي سي تريندنغ" مشاهد من كواليس تصوير الأغنية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، حيث تظهر حلا وجاد شويري خلال تنفيذ البروفات الخاصة في فيديو كليب الأغنية الجديدة.

ويظهر في الفيديو الفنانة حلال، خلال لقاء صحفي في لبنان، حيث عبرت الإعلامية التي حاورتها عن صدمتها بتواجدها في لبنان، معتبرة أنها "مفاجئة سارة".

وقالت حلا: "إن الأغنية من ألحان وكلمات جاد شويري، وإنها المرة الثانية التي تتعاون فيها مع شوري".

وبدوره اعتبر شويري أن الأغنية الجديدة لا تفوّت، معبرا عن سعادته بالتعاون مع حلا.

ورفضت حلا التصريح عن كلمات الأغنية، رغبة منها بإبقائها "مفاجأة" للجمهور.

وجاء في التقرير: "يلاحظ وجود انسجام كبير بين حلا وجاد.. الأمر الذي دفعهما لتقديم أجمل ما لديهما في هذه الأغنية المليئة بالطاقة".

قبل طرح أغنية ليالي الصيف

حلا الترك وجاد شويري يكشفان تفاصيل تعاونهما

ويتحدثان عن التجربة وأجواء التصوير ونحن رافقناهم حصريًا بالكواليس #MBCTrending#MBC4

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كشفت الفنانة البحرينية، حلا الترك، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمل جديد مشترك مع النجم البناني، بعد أيام من تصريحات والدتها منى السابر، التي ردت فيها على محامي عائلة ابنتها.

وشاركت حلا الترك، لأول مرة على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" مقطع فيديو ترويجي لعملها المشترك مع الفنان اللبناني جاد شويري.

وتظهر حلا الترك في الفيديو على شاطئ البحر وهي ترقص مع الفنان اللبناني، جاد شويري، في عمل جديد يحمل اسم "ليالي الصيف".

وعلقت حلا على الفيديو، قائلة: "قريبا.. ليالي الصيف.. مع الفنان جاد شويري... أغنية جديدة".