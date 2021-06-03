بعد فيديو محمد رمضان... فنان مصري يروي "مكالمة البنك له" أيضا

قال الفنان المصري خالد سرحان إنه تلقى مكالمة أيضا من البنك الذي يتعامل معه، وذلك على غرار الفيديو المتداول للفنان محمد رمضان الذي قال فيه إنه تلقى مكالمة من أحد البنوك لإبلاغه بوجود حكم بالتحفظ على أمواله.

ونشر خالد سرحان عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة له وهو يبدو حزينا، وكتب: "صحيت من النوم انهاردة على مكالمة من موظف البنك بيقولي جم يسحبوا قسط القرض اللي عليا ملقوش فلوس في الحساب".

وتابع "عايز أقول للبنك عيب كدا أنا لحم كتافي من خيركم، والـ 75 جنيه اللي في الحساب أنا معايا في البيت قدهم 3 مرات ولا يهمني".

وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أعلن خلاله أن بنك CIB قام بالتحفظ على أمواله.

وروى محمد رمضان تفاصيل المكالمة التي دارت بيه وبين أحد موظفي البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي أد فلوسي اللي في البنوك ومستورة".

وبدوره، أصدر بنك CIB بيانا، جاء فيه أنه "لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية".

وأوضح أنه عند إستلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

فيما كشفت مصادر مصرفية لوسائل إعلام مصرية، أن القرار ما هو إلا حجز متعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي قضت به محكمة مستأنف الاقتصادية، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".