بعد الستين... أطعمة تعجل بشيخوخة المرأة

تجد المرأة بعد بلوغ الستين نفسها مضطرة لاختيار نظام غذائي صحي، لأن ما تتناوله في هذا العمر يمكن أن يزيد من الأوجاع والآلام وزيادة الوزن وعملية الشيخوخة.

ووفقا لموقع "إيت ذيس نوت ذات" الطبي، فإنه يجب التخلص من النظام الغذائي، الذي يحتوي على كميات غير ضرورية من السكر المضاف والدهون المشبعة والصوديوم.

المشروبات السكرية والغازية

تحتوي المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة على كمية كبيرة من السكر، وربطت الدراسات بشكل مباشر بين الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية وأمراض القلب، وتعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيس لوفاة السيدات في الولايات المتحدة.

وكانت إحدى الدراسات التي تتبعت 80 ألف امرأة على مدار 22 عامًا قد وجدت أن النساء اللواتي تناولن المشروبات السكرية يوميًا معرضات لخطر الإصابة بالنقرس بنسبة 75 % أكثر من غيرهن.

الأطعمة المقلية

المخبوزات

كشفت دراسة سابقة أن تسخين الزيت يقلل من كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهي الدهون الصحية للقلب والمفيدة للبشرة والمفاصل أيضًا، إلا أن الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

تمتلئ المخبوزات والكعك بالسكر المضاف، ووجد تقرير نشر في " Clinics in Dermatology" أن الجلوكوز والفركتوز يمكن أن يضر في الواقع بالكولاجين والإيلاستين اللذين يدعمان مرونة البشرة.

اللحوم المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على النترات، وربطت دراسة نشرت في مجلة " Alzheimer Disease Journal of " بين هذه الأطعمة وزيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.