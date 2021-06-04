فنانة خليجية تكشف تفاصيل نجاة ابنتها من الموت... فيديو

كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة، تفاصيل الحادث الذي تعرضت له ابنتها بسبب شاحن هاتفها، موضحة أنها أصيبت بصعقة كهربائية.

وأكدت أرحمة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، أن ابنتها كادت أن تفقد حياتها بسبب الصاعق الكهربائي، الذي أصابها وهي تحاول انتزاع الشاحن، مشيرة إلى أنها سمعت صوت صريخها من بعيد.

وقالت إنها بمجرد الخروج من غرفتها شاهدت ابنتها ترتجف من الكهرباء ويديها زرقاوين، بسبب الكهرباء، موضحة أنها اتصلت بالإسعاف على الفور لإنقاذ ابنتها.

وتابعت: "ربي لطف بحالنا شكرا الطوارئ على سرعة الاستجابة الله سلمنا وسلم بنتي وانكتب لها عمر جديد"، ووجهت رسالة لمتابعيها: "ديروا بالكم من الشواحن بنتي بغت تروح مني الله رحم بحالنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله".