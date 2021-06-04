السعودية... الكشف عن موعد صرف الدعم للدفعة 43... وإجراءات تخص المواليد

كشف برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الجمعة، عن موعد صرف الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو/ حزيران الجاري.

جاء ذلك في رد لحساب "خدمة المستفيدين" التابع للبرنامج عبر "تويتر" على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، بحسب "صحيفة عاجل" المحلية.

وقالت "خدمة المستفيدين"، إن "حالة الدفعة (تحت الإجراء للصرف) تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء".

وأضافت أنه "سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والأربعين يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو الجاري".

ويتم صرف دعم البرنامج في كل يوم 10 من الشهر الميلادي أو قبل ذلك التاريخ أو بعده بيوم حال توافقه مع إجازة أو عطلة رسمية.

في سياق متصل، أوضح الحساب أنه يمكن للأب إضافة المولود إلى البرنامج، وذلك بعد القيام بإجراءين هما تحديث البيانات في الأحوال المدنية، وإضافة المولود الى سجل الأسرة.

وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.