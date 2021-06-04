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    شوكولاتة كيت كات

    بعد تسريبات مخيفة... "نستله" تجري تعديلات على استراتيجيتها الخاصة بالصحة والتغذية

    © AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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    أثار تسريب عن شركة "نستله" السويسرية للصناعات الغذائية مخاوف بشأن ما تقدمه من منتجات استهلاكية للجمهور.

    وزعمت وثيقة من داخل الشركة حصلت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يوم الاثنين الماضي، أن غالبية منتجات نستله الغذائية والمشروبات الرئيسية فشلت في تلبية المعايير المعترف بها للصحة والتغذية.

    برغر
    © CC0 / DagnyWalter
    "نستله" تطرح "البرغر المذهل"
    وأقرت الوثيقة أن أكثر من 60% من منتجات "نستله" الغذائية ومشروباتها المعروفة لا تتوافق مع "تعريف معترف به للصحة".

    وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن في حوزتها عرضا تقديميا تم تداوله بين كبار المديرين التنفيذيين خلال العام الحالي، والذي أشار إلى أن 37% فقط من أطعمة ومشروبات "نستله" من حيث الإيرادات، باستثناء منتجات مثل أغذية الحيوانات الأليفة والتغذية الطبية المتخصصة، تحقق تصنيفا أعلى من 3.5 في إطار نظام تصنيف النجوم في أستراليا.

    وتابع العرض التقديمي: "ضمن محفظتها الإجمالية من الأطعمة والمشروبات، فشل حوالي 70% من منتجات "نستله" الغذائية في تلبية هذا الحد، إلى جانب 96% من المشروبات - باستثناء القهوة النقية - و99% من محفظة "نستله" للحلويات والآيس كريم".

    وتعتبر أنظمة مثل تصنيف النجوم الصحية ودرجة التغذية مفيدة في هذا الصدد، وتمكن المستهلكين من اتخاذ خيارات مستنيرة.

    في المقابل، قالت شركة "نستله" ردا على هذا التسريب إنها ستراجع محفظتها بالكامل لتحديث استراتيجية التغذية والصحة.

    وقالت، يوم الثلاثاء، إنها أطلقت مشروعا على مستوى الشركة لتحديث استراتيجيتها للتغذية والصحة.

    وصرح متحدث باسم شركة "نستله" "إنها تدرس محفظتها بالكامل للتأكد من أن منتجاتها تساعد في تلبية احتياجاتها الغذائية وتدعم نظاما غذائيا متوازنا".

    وفي تصريحاته، ضرب المتحدث مثالا بأن شركة "نستله" خفضت محتوى السكر والصوديوم في منتجاتها بشكل كبير في العقدين الماضيين، ما يقرب من 14-15% في السنوات السبع الماضية وحدها.

    وتابع: "طرحنا في السنوات الأخيرة آلاف المنتجات للأطفال والعائلات التي تلبي معايير التغذية الخارجية".

    ووفقا لشركة "نستله"، فإنها تعتقد أن "اتباع نظام غذائي صحي يعني إيجاد توازن بين الرفاهية والمتعة".

    وقالت الشركة: "يتضمن ذلك توفير مساحة للأطعمة اللذيذة التي يتم استهلاكها باعتدال، ولم يتغير اتجاه السفر لدينا وهو واضح: سنواصل جعل محفظتنا أكثر مذاقا وصحة".

    و"نستله" هي الشركة المصنعة لشوكولاتة "كيت كات" وشوربة "ماغي" و"نسكافيه".

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    طب, صحة, منوعات
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