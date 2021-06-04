الأعلى على الإطلاق... كم بلغت أجور أبطال مسلسل "فريندز" في حلقة "لم الشمل"

جلبت حلقة "لم الشمل" من المسلسل الأمريكي "فريندز"، التي عرضت في 27 مايو/ أيار الماضي الكثير من لحظات المرح والدموع للممثلين والمعجبين على حد سواء، كما أنها جلبت شيئا آخر للنجوم الستة، ألا وهو أعلى أجر.

وعندما بلغ أبطال المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر وماثيو بيري ومات لو بلانك نهاية مسيرتهم التلفزيونية، تمكنوا من التفاوض على راتب قدره مليون دولار لكل حلقة، والتي كانت صفقة ضخمة في ذلك الوقت، وما زالت تعتبر رقما مرتفعا بشكل لا يصدق حتى الآن، إلا أنهم استطاعوا أن يجتازوا ذلك الرقم في حلقة "لم الشمل".

وبحسب ما ذكرته مجلة "فارايتي" الأمريكية، فقد حصل كل من الممثلين الستة على أجر 2,5 مليون دولار في حلقة "لم الشمل"، مقابل عودتهم لتجسيد شخصياتهم المحبوبة على الشاشة الصغيرة.

وكانت جرت مفاوضات في البداية مع أبطال مسلسل "فريندز" على حصول كل منهم على مليون دولار عن المشاركة في الحلقة، لكنهم رفضوا العرض، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتلقى أبطال مسلسل "فريندز" مليون دولار عن الحلقة الواحدة في آخر موسمين للمسلسل (التاسع والعاشر)، ولم يكن هذا الرقم شائعا جدا في ذلك الوقت بالسوق الدرامي، باستثناء بعض الحالات الخاصة، مثل الممثلين بول ريزر وهيلين هانت اللذان تلقا مليون دولار لكل حلقة للموسم الأخير من مسلسلهما "Mad About You"، وكيلسي غرامر الذي نال 1.6 مليون دولار لكل حلقة من الموسمين الأخيرين من مسلسله الشهير "فريزر".

وجمعت حلقة "لم الشمل" من مسلسل "فريندز" (Friends: Reunion) جميع أعضاءه الستة الرئيسيين للتحدث عن كواليس عملهم في المسلسل الذي يتمتع بشعبية جارفة، كما تضمنت مقابلات مع المشاهير والمعجبين، وعرضت على منصة "إتش بي أو" الرقمية الأمريكية.