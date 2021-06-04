مهيرة عبد العزيز تحتفل بعودتها إلى بيروت بعد غياب 14 شهرا... فيديو

وشاركت مهيرة متابعيها على موقع "إنستغرام" بجلسة تصوير لها من مدينة بيروت عبّرت بها عن سعادتها بالعودة إلى لبنان، وتستعد بها لتحضيرات مسلسل "المنصة" في جزئه الثالث، الذي تجسد فيه شخصية "شيخة".
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كما نشرت الإعلامية الإماراتية مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" تحدثت فيه عن جلسة التصوير، التي صورتها في بيروت، والأدوار التي تحب تجسيدها في مجال التمثيل، مؤكدة أنها تحب أداء الشخصيات التاريخية، أما إذا قدمت سيرة لإحدى الفنانات فإنها تتمنى تقديم شخصية إحدى الفنانتين فاتن حمامة أو سعاد حسني.
لأول مرة في #بيروت بعد جائحة كورونا .. عن تحضيرات الجزء الثالث من #المنصة وشخصية شيخة— مهيرة (@Mahira) June 4, 2021
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مقابلتي مع تلفزيون الجديد على قناتي عبر يوتيوب 👇🏻https://t.co/XHm9G0e68y
وأرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: "لأول مرة في بيروت بعد جائحة كورونا... عن تحضيرات الجزء الثالث من المنصة وشخصية شيخة، مقابلتي مع تلفزيون الجديد على قناتي عبر يوتيوب".
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