غادة عبد الرازق تقسم أن هذا هو عمرها الحقيقي وترفض الرد على محمد سامي... فيديو

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أمس الخميس، عمرها الحقيقي، نافية أن تكون من مواليد عام 1965.

وأقسمت خلال ندوة أجرتها مؤسسة "أخبار اليوم" المصرية أنها من مواليد عام 1970، وهو الموجود في بطاقتها الشخصية، وأنها ستحتفل في شهر يوليو/ تموز المقبل ببلوغها 51 عاما.

ثم أردفت منفعلة: "ما هو الفارق إن كان عمري 60 أو 70 أو 80 عاما؟ هل هذا سيقلل من نجوميتي أو يزيدها، هل الممثل أصبح يتم تقييمه بعمره؟".

وعن تأثير زوجها مدير التصوير، هيثم زنيتا عليها، أكدت غادة عبد الرازق خلال الندوة أنه غيّر منها تماما على المستوى الشخصي دون أن تتطرق إلى تفاصيل، منها أمور كانت مخطئة في حق نفسها، كذلك على المستوى العملي، إذ كانت تقوم بأمور خاطئة نجح هو في أن تعدل عنها.

ترفض الرد على محمد سامي

من ناحية أخرى، رفضت غادة عبد الرازق في ندوة "أخبار اليوم" الرد على هجوم المخرج المصري، محمد سامي، عليها وذلك بسبب "موقفه الضعيف" حاليا بحسب تعبيرها، وذلك بعد أن أعلنت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" عن توقفها عن التعامل معه، بعد عرض أحدث مسلسلاته "نسل الأغراب" في شهر رمضان.

ولفتت عبد الرازق إلى أن سبق لها وأن ردت على محمد سامي، لكنها ترفض الآن الرد عليه بسبب "ضعفه"، وقالت: "أرفض أن أكون السكين بعد أن سقط العجل".

وأكدت أنها مستعدة للرد على سامي عندما يكون في موقف قوي جديد.

وأعربت عن ترحيبها بأن تقبل التصالح معه على المستوى الشخصي وليس العملي، رافضة أن تتعاون معه في المستقبل.

يشار إلى أن الخلاف بين محمد سامي وغادة عبدالرازق اشتعل مع كواليس تصوير مسلسل "حكاية حياة"، بعدما اتهمها بمحاولة اقتحام شقته واستئجار عدد من البلطجية لضربه، لكن نفت عبد الرازق مزاعمه بشدة، وأوضحت أنه اعتاد الإساءة للعاملين في المسلسل، ووصلت الأمور بينهما إلى حد تحرير محاضر في أقسام الشرطة.

تستنكر تصريح رانيا يوسف

استنكرت غادة عبد الرازق في ندوة "أخبار اليوم" ما قالته مواطنتها الفنانة رانيا يوسف عنها قبل سنوات، وهو أنها "ترغب في أن تصبح نجمة على حساب أي أحد"، متسائلة إن كان كل الفنانين الذين وقفوا أمام الفنانة يسرا كانوا يرغبون في أن يصبحوا نجوما على حسابها.

وأكدت أن رانيا يوسف طيبة جدا، ولا تدرك كلامها عندما تكون عفوية، وأنهما أصدقاء ومازالا يتابعان بعضهما على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن آخر أعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل "لحم غزال"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشارك في بطولته شريف سلامة وخالد كمال وأحمد خليل ومي سليم ووفاء عامر وعمرو عبد الجليل وهو من تأليف إياد عبد المجيد.