تسجيل
21:28 GMT04 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنان تامر هجرس مع الفنانة غادة عبد الرازق

    غادة عبد الرازق تقسم أن هذا هو عمرها الحقيقي وترفض الرد على محمد سامي... فيديو

    © AFP 2021 / AMRO MARAGHI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104539/58/1045395801_0:235:1540:1101_1200x675_80_0_0_4e600860e5e3728a115b10b3396036c8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202106041049163726-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أمس الخميس، عمرها الحقيقي، نافية أن تكون من مواليد عام 1965.

    وأقسمت خلال ندوة أجرتها مؤسسة "أخبار اليوم" المصرية أنها من مواليد عام 1970، وهو الموجود في بطاقتها الشخصية، وأنها ستحتفل في شهر يوليو/ تموز المقبل ببلوغها 51 عاما.

    ثم أردفت منفعلة: "ما هو الفارق إن كان عمري 60 أو 70 أو 80 عاما؟ هل هذا سيقلل من نجوميتي أو يزيدها، هل الممثل أصبح يتم تقييمه بعمره؟".

    وعن تأثير زوجها مدير التصوير، هيثم زنيتا عليها، أكدت غادة عبد الرازق خلال الندوة أنه غيّر منها تماما على المستوى الشخصي دون أن تتطرق إلى تفاصيل، منها أمور كانت مخطئة في حق نفسها، كذلك على المستوى العملي، إذ كانت تقوم بأمور خاطئة نجح هو في أن تعدل عنها.

    ترفض الرد على محمد سامي

    من ناحية أخرى، رفضت غادة عبد الرازق في ندوة "أخبار اليوم" الرد على هجوم المخرج المصري، محمد سامي، عليها وذلك بسبب "موقفه الضعيف" حاليا بحسب تعبيرها، وذلك بعد أن أعلنت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" عن توقفها عن التعامل معه، بعد عرض أحدث مسلسلاته "نسل الأغراب" في شهر رمضان.

    ولفتت عبد الرازق إلى أن سبق لها وأن ردت على محمد سامي، لكنها ترفض الآن الرد عليه بسبب "ضعفه"، وقالت: "أرفض أن أكون السكين بعد أن سقط العجل".

    وأكدت أنها مستعدة للرد على سامي عندما يكون في موقف قوي جديد.

    وأعربت عن ترحيبها بأن تقبل التصالح معه على المستوى الشخصي وليس العملي، رافضة أن تتعاون معه في المستقبل.

    يشار إلى أن الخلاف بين محمد سامي وغادة عبدالرازق اشتعل مع كواليس تصوير مسلسل "حكاية حياة"، بعدما اتهمها بمحاولة اقتحام شقته واستئجار عدد من البلطجية لضربه، لكن نفت عبد الرازق مزاعمه بشدة، وأوضحت أنه اعتاد الإساءة للعاملين في المسلسل، ووصلت الأمور بينهما إلى حد تحرير محاضر في أقسام الشرطة.

    تستنكر تصريح رانيا يوسف

    استنكرت غادة عبد الرازق في ندوة "أخبار اليوم" ما قالته مواطنتها الفنانة رانيا يوسف عنها قبل سنوات، وهو أنها "ترغب في أن تصبح نجمة على حساب أي أحد"، متسائلة إن كان كل الفنانين الذين وقفوا أمام الفنانة يسرا كانوا يرغبون في أن يصبحوا نجوما على حسابها.

    وأكدت أن رانيا يوسف طيبة جدا، ولا تدرك كلامها عندما تكون عفوية، وأنهما أصدقاء ومازالا يتابعان بعضهما على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

    يشار إلى أن آخر أعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل "لحم غزال"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشارك في بطولته شريف سلامة وخالد كمال وأحمد خليل ومي سليم ووفاء عامر وعمرو عبد الجليل وهو من تأليف إياد عبد المجيد.

    انظر أيضا:

    غادة عبد الرازق تدلي بتصريح غريب عن مسلسلها في رمضان... ماذا قالت عن دينا الشربيني؟
    "مهنة صعبة ومؤلمة"... غادة عبد الرازق تكشف الشخصية التي تود تجسيدها... فيديو
    غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بفستان زفاف جديد... صورة
    سعد الصغير يفتح النار على غادة عبد الرازق لجحودها... فيديو
    "هل أجرت عمليات تجميل؟"... غادة عبد الرازق تنشر مقطع فيديو يثير الجدل
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, رانيا يوسف, مصر, غادة عبد الرازق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فنان من تيك توك أثناء معاينة تجربة تيك توك في يوزيوم في المول التجاري ويستفيلد هولندا لايدسخيندام، هولندا في 2 يونيو 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    إنفوجرافيك... من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك