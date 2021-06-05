ماكدونالدز تبيع قطعة دجاج بـ100 ألف دولار..صورة

بيعت قطعة صلبة من دجاج ماكدونالدز بسعر وصل لـ99997 دولارا، بعدما عرضت القطعة في مزاد في 28 مايو بسعر وصل لـ99 سنتا.

وتعود قصة قطعة الماكدونادز التي تشبه أحد أعضاء طاقم "بيننا"، عندما طرحت للبيع في مزاد على موقع eBay، في مايو الى أن القطعة لم تشهد طلبا.

A very sus chicken nugget shaped like an Among Us crewmate sells for $99,997 on eBay https://t.co/Yo27NjnKvG pic.twitter.com/2TmPMKxK0A — The Verge (@verge) June 4, 2021

لتعود سلسلة المطاعم السريعة بعرض القطعة مرة أخرى للبيع، ليبدأ سعرها بمبلغ 39 ألف دولار.

لكن مع استمرار عرضها للبيع على موقع eBay وصل سعرها إلى ما يقارب 100 ألف دولار أمريكي.

وبحسب بائعها فإن متوسط صلاحيتها يبلغ 14 يوما تقريبا، بحسب ما نقل موقع theverge.

يذكر بأن سعرها وصل في العرض الأول الذي تم في مايو الى 14869.69 دولارا.