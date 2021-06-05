"انتظروني مع ميسي".. رانيا يوسف تكشف كواليس صورتها مع رئيس برشلونة.. فيديو

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن كواليس صورتها التي ظهرت فيها مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والتي أحدثت في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وقالت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية، إن الصورة تم التقاطها خلال رحلة تقوم بها في دولة إسبانيا هذه الأيام، حيث تقضي عطلتها الصيفية.

وأضافت أنها لا تعرف سببا واضحا يفسر أو يبرر الهجوم عليها، رغم أن الأمر طبيعي حيث تقابل اثنان من المشاهير والتقطا الصور معا، مبينة أن هناك أصدقاء مشتركين بينها وبين رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، هم السبب في تعرفهما على بعضهما البعض.

وأضحت أن نجل رئيس نادي برشلونة زميل لابنتها بالجامعة، معقبة "اتصورنا في الشارع أمام كافيه مشهور في برشلونة ونزلت صوري زي أي حد، ومعرفش إيه اللي حصل الدنيا قامت مقعدتش".

وتابعت "صوري مع رئيس نادي برشلونة، طبيعية بين أي اثنين ولم تكن في "سهرة خاصة"، أو في منزل، بل على العكس تم التقاطها في الشارع.

وأشارت إلى أن ظهور الهاشتاغ المسيء لها لم يزعجها، معربة عن غضبها من السوشال ميديا، وما تجلبه من أشخاص لا يتحكمون في ما يقولون، واصفة إياهم بأنهم مجموعات ممنهجة لمحاربة أي شخص ناجح ومحبوب.

وأكملت قائلة "أنا بتواصل مع مباحث الإنترنت علشان أبلغ عن كل الناس دي لازم يكون في وقفة، المجموعات دي بتحاول تكرهنا في بلدنا، ومش هينجحوا دي بلدنا وبلدنا بتدينا الحرية والكرامة وعزة النفس ومش هنسيبها وهننجح فيها".

كما كشفت في حديثها عن مفاجأة جديدة، قائلة "انتظروا صوري مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة"، إذ أكدت أنها التقطت صورا معه لكنها لم تنشرها بعد.