"انتظروني مع ميسي".. رانيا يوسف تكشف كواليس صورتها مع رئيس برشلونة.. فيديو

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن كواليس صورتها التي ظهرت فيها مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والتي أحدثت في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
وقالت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية، إن الصورة تم التقاطها خلال رحلة تقوم بها في دولة إسبانيا هذه الأيام، حيث تقضي عطلتها الصيفية.
وأضافت أنها لا تعرف سببا واضحا يفسر أو يبرر الهجوم عليها، رغم أن الأمر طبيعي حيث تقابل اثنان من المشاهير والتقطا الصور معا، مبينة أن هناك أصدقاء مشتركين بينها وبين رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، هم السبب في تعرفهما على بعضهما البعض.
وأضحت أن نجل رئيس نادي برشلونة زميل لابنتها بالجامعة، معقبة "اتصورنا في الشارع أمام كافيه مشهور في برشلونة ونزلت صوري زي أي حد، ومعرفش إيه اللي حصل الدنيا قامت مقعدتش".
وتابعت "صوري مع رئيس نادي برشلونة، طبيعية بين أي اثنين ولم تكن في "سهرة خاصة"، أو في منزل، بل على العكس تم التقاطها في الشارع.
وأشارت إلى أن ظهور الهاشتاغ المسيء لها لم يزعجها، معربة عن غضبها من السوشال ميديا، وما تجلبه من أشخاص لا يتحكمون في ما يقولون، واصفة إياهم بأنهم مجموعات ممنهجة لمحاربة أي شخص ناجح ومحبوب.
وأكملت قائلة "أنا بتواصل مع مباحث الإنترنت علشان أبلغ عن كل الناس دي لازم يكون في وقفة، المجموعات دي بتحاول تكرهنا في بلدنا، ومش هينجحوا دي بلدنا وبلدنا بتدينا الحرية والكرامة وعزة النفس ومش هنسيبها وهننجح فيها".
كما كشفت في حديثها عن مفاجأة جديدة، قائلة "انتظروا صوري مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة"، إذ أكدت أنها التقطت صورا معه لكنها لم تنشرها بعد.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)