مغني بريطاني يتورط بمشاجرة أمام ملهى في نيويورك... فيديو

تورط المغني الإنجليزي من الأصول الباكستانية، زين مالك، بمشاجرة مع أحد الأشخاص أمام ملهى "أمستردام بلياردز" في مدينة نيويورك الأمريكية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المغني وهو غاضب، ويتبادل مع الرجل، الذي لم تتبين هويته الشتائم والعبارات النابية خارج الملهى.

ووفقا لموقع "TMZ"، فإن زين كان يدخن في الخارج عندما غادرت مجموعة من الرجال حانة مجاورة ووصف أحدهم زين بالمثلي، فرد عليه المغني غاضبا ببعض الشتائم، ودخل الثنائي في مواجهة، وحاول أشخاص آخرون تفريق النزاع.

ومع ذلك، لم يكن هناك أي احتكاك جسدي ولم يتم استدعاء الشرطة، ولم يتضح بعد سبب خلع زين لقميصه، حيث ظهر عاري الصدر، وقالت المصادر إنه كان يرتديه أثناء وجوده داخل الحانة.

يذكر أن مالك كان عضوا سابقا في الفرقة الإنجليزية-الأيرلندية "ون دايركشن"، وانفصل عنها في 25 مارس 2015، وحصل على العديد من الجوائز مثل جائزة الموسيقى الأمريكية لأفضل فنان صاعد، وجوائز بيلبورد الموسيقية.