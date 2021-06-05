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    تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص

    6 أخطاء شائعة تمنع التخلص من "الكرش"

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    تعتبر دهون البطن (الكرش) مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة التي ليست فقط غير جذابة، ولكنها أيضا مقلقة للغاية، عندما يتعلق الأمر بصحتنا.

     بالنسبة لشخص عمل بلا كلل للتخلص من الدهون الزائدة حول منطقة البطن، ربما أدرك الآن أنها مهمة صعبة.

    ومع ذلك، فإن أهم الأشياء التي يجب أن تتذكرها هي الأخطاء الشائعة الصغيرة التي ترتكبها أثناء محاولتك تقليل دهون البطن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، الذي ذكر 6 أخطاء:-

    الصحة فقدان الوزن رياضة
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    1. اتباع نظام غذائي يفتقر إلى التغذية

    عندما يتعلق الأمر بخسارة دهون البطن، يعتبر تقليل السعرات الحرارية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، في محاولتك لخفض السعرات الحرارية، قد تحرم نفسك أيضا من المغذيات الدقيقة والكبيرة الأساسية. قد يؤدي هذا إلى فقدان الوزن بسبب فقدان العضلات والمياه الزائدة من جسمك بدلا من الدهون. لذلك يصعب عليك خسارة دهون البطن بكفاءة.

    2. شرب كمية غير كافية من الماء

    الماء هو المفتاح لفقدان كمية فعالة من الوزن. في حين أنه يضمن الصحة العامة لصحتك، فإنه يبقي على شعورك بالشبع لفترة أطول من الوقت.

     يمكن أن يكون شرب الماء قبل الوجبات فعالا للغاية لأنه يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويقلل من تناول السعرات الحرارية.

     إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فلا بد أن ذلك يجعل من الصعب عليك فقدان دهون البطن.

    3. التوتر والقلق

    وفقًا لدراسة، يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى رفع هرمون الكورتيزول في الجسم، ما يقود يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

    ومع انخفاض معدل التمثيل الغذائي، تتراجع فرصك في فقدان الوزن أو دهون الكرش بشكل كبير، مما يجعلك تكتسب الوزن حتى بعد كل تلك التدريبات الرياضية المكثفة.

    4.الحرمان من النوم

    قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن في الجسم، وارتفاع الكورتيزول وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية لذلك، من المهم التأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميا.

    5.الخمول

    خسارة دهون البطن معركة خاسرة إذا لم تقف على قدميك وتقوم ببعض النشاط البدني. يمكن أن تساعدك إضافة تمارين وتمارين روتينية منتظمة إلى خطتك اليومية أو حتى الانغماس في جولات قصيرة على حرق الكثير من السعرات الحرارية. فذلك لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن وحرق دهون البطن ولكنه يساعد أيضا في الحفاظ على لياقة الجسم.

    6. استهلاك الكحول

    يمكن أن يلعب الكحول دورًا مهمًا في تراكم دهون البطن وزيادة تخزين الدهون حول خط الخصر. تحتوي غالبية المشروبات الكحولية على كميات عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة. وبينما لا يمكننا تحديد مكان وصول السعرات الحرارية الزائدة، يبدو أنها تختزن في منطقة البطن.

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