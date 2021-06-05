لحظة اقتحام منزل والاستيلاء على 8 ملايين ريال في الرياض... فيديو

أقدم تشكيل عصابي مكون من شخصين على اقتحام أحد المنازل في العاصمة السعودية الرياض والتعدي على العمالة المنزلية داخله والاستيلاء على مبلغ 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار).

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية السعودية على حسابها بموقع "سناب شات" اللصين، بعد الانتهاء من علمية السرقة وهما يضعان حقيبة تحوي المبلغ المذكور في سيارتهما ويلوذان بالفرار.

"شرطة الرياض":



القبض على مواطنين أقدما على سرقة 8 ملايين ريال بعد اقتحامهم لفلة مواطن والاعتداء على عمالة المنزل. pic.twitter.com/wN0eNV6yql — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 5, 2021

وقالت الداخلية، اليوم السبت، إنها تمكنت من القبض على اللصين وهما مواطنان في العقد الرابع من عمرهما، وإعادة المبلغ المسروق إلى صاحبه.