نصيحة سمية الخشاب لعلاج الكآبة في 40 ثانية

نشرت سمية الخشاب وصلة من الرقص على حسابها بموقع "تويتر" مع تعليق "علاج الاكتئاب والقلق في 40 ثانية".

علاج الdepression والanxiety في ٤٠ ثانيه pic.twitter.com/M8LnWqMBP3 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 5, 2021

وقالت الفنانة المصرية مخاطبة النساء في تغريدة منفصلة: "قومي ارقصي وفكك منه ميجيش من وراه غير النكد".

قومي ارقصي وفكك منه مبيجيش من وراه غير النكد — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 5, 2021

وتباينت ردود الأفعال على تغريدات سمية الخشاب من قبل متابعيها، وسألت إحدى المتابعات عن ماذا تفعل في هذه الحالة لو كانت لا تجيد الرقص، لترد عليها النجمة المصرية بقولها " افتحوا فيديوهاتي واتعلموا".

افتحوا فيديوهاتي واتعلموا 😜 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 5, 2021

ومسلسل "موسى" هو آخر أعمال سمية الخشاب والذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان.