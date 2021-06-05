أول تعليق من جيفارا البديري بعد إطلاق السلطات الإسرائيلية سراحها

أعلنت قناة الجزيرة القطرية، إطلاق السلطات الإسرائيلية سراح مراسلتها جيفارا البديري وإبعادها عن القدس 15 يوما، بعد اعتقالها في وقت سابق اليوم والاعتداء عليها بالضرب في حي الشيخ جراح.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لحظة اعتداء شرطيات إسرائليات بالضرب على جيفارا البديري التي كانت تصرخ في وجههم بالإنجليزية "لا تلمسوني".

وقالت الصحفية الفلسطينية في أول تعليق لها عقب إطلاق سراحها إن اعتقالها "كان استهدافا مباشرا لجميع الصحفيين"، بحسب "الجزيرة".

وأضافت: "جنود الاحتلال لم يمهلوني أي وقت لإحضار هويتي وبدأوا بركلي ودفعي ثم تكبيلي".

وعن طريقة التعامل معها خلال احتجازها، قالت جيفارا البديري: "جنود الاحتلال تعاملت معي في مقر الاحتجاز كما لو كنت مجرمة وليس كصحفية".

عاجل مراسلة #الجزيرة #جيفارا_البديري: اعتقالي كان استهدافا مباشرا لجميع الصحفيين

• جنود الاحتلال لم يمهلوني أي وقت لإحضار هويتي وبدأوا بركلي ودفعي ثم تكبيلي

• جنود الاحتلال تعاملت معي في مقر الاحتجاز كما لو كنت مجرمة وليس كصحفية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 5, 2021

ولم تذكر الشرطة الإسرائيلية أسباب اعتقال مراسلة الجزيرة، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إنها اعتقلت للاشتباه في اعتدائها على عناصر الشرطة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، فرقت الشرطة الإسرائيلية متضامين مع سكان الشيخ جراح بالقدس الذين اعتصموا ضد تهجير الفلسطينيين من الحي لصالح المستوطنين.

اعتدوا عليها بالضرب.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة #الجزيرة جيفارا البديري أثناء تواجدها في #حي_الشيخ_جراح بالقدس pic.twitter.com/Q5sXxl1J5Y — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 5, 2021

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، الذين يحتجون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.