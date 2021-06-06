سر دموع جورج وسوف في حفل اللاذقية... فيديو

تداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا للفنان السوري، جورج وسوف، من حفله الأخير في مدينة اللاذقية السورية، بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس السوري، بشار الأسد، لولاية جديدة.

ويبين المقطع تجمع العشرات من معجبي جورج وسوف حوله على المسرح أثناء أدائه أغنية "قدك الميّاس"، وقيام أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرقص مع المطرب الشهير بلقب "أبو وديع" وأمسك بيده، ما جعل وسوف يحبس دموعه.

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يشار إلى أن فتاة سورية أثارت اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر لها أثناء حفل أقامه الفنان السوري جورج وسوف في دمشق.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات أغنيته الشهيرة، "خسرت كل الناس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع يوثق نوبة بكاء شديدة دخلت فيها الفتاة السورية وهي تردد كلمات الأغنية وتبكي بشكل ملفت، ما جعل جورج وسوف يطلب من حراسه السماح لها بالصعود إلى المسرح، ثم قام بمسح دموعها بمنديل لتقوم هي الأخرى بتقبيل يده.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وانهالت التعليقات، فقال متابعون:‏‎‏ "جورج وسوف حقيقي جمهوره استثناء.. ‏ما بظن في فنان تاني بالعالم هالقد عنده جمهور حقيقي وبيحبه لهالدرجة، جورج وسوف سلطان الطرب والقلوب".

وأضاف آخر، "جورج وسوف ودموع الأغاني .. كيف أثرت فيني هاد الفتاة ..‏جورج وسوف والمعجبة الجميلة وأنا المعجب المبتسم خلف الشاشة".

وأحيا الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا ضخما على مسرح قلعة دمشق، بمناسبة فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.