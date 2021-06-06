الجيش الأمريكي يركض فارا ومرتعبا من راكون صغير... فيديو

يعطي الجيش الأمريكي لنفسه "العظمة والقوة في مواجهة أي دولة في العالم"، ولكن يبدو أن حقيقة هذا الإدعاء كشفه راكون صغير يقطن داخل مدرعة أمريكية، ناقلة للجنود.

وصور مقطع فيديو تم نشره على شبكة الإنترنت، جنديين أمريكيين يجلسان في عربة عسكرية مدرعة يبحثان عن شيء ما.

وفي الخارج، كان في انتظارهم عدد من زملائهم الجنود، أخذ أحدهم مضربًا في يديه ووقف مترقبا في وضع مهاجم، مستعدًا لصد أحدهم.

بعد بضع ثوان، خرج جنديان في حالة ذعر من السيارة المدرعة، وظهرت الشخصية الرئيسية في الفيديو، راكون صغير، نعم.. هو الذي تسبب في الذعر.